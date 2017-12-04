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  •  » Yakalandığı Amansız Hastalığa Yenik DÜşen Polis Memuru Için Giresun'da Tören Düzenledi.
04 Aralık 2017 12:27

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen polis memuru için Giresun’da tören düzenledi.

Yakalandığı amansız hastalığı yeni düşen polis memuru için görev yeri olan Giresun’da tören düzenlendi.

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen polis memuru için Giresun’da tören düzenledi.

04 Aralık 2017 12:27


Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bahri Çetin, kontrol için gittiği hastanede bağırsak kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi için kısa bir süre önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatan Çetin, dün fenalaşarak yoğum bakım ünitesine alındı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çeti,n hayata gözlerini yumdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Çetin için Giresun İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Bahri Çetin’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çorum’un Osmancık ilçesine gönderildi.




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