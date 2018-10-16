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Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Giresun’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Giresun'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.


Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık bahçesinde ayaklarından yaralanmış olarak bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Karaca, Giresun Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekime tedavi ettirildi. Burada yapılan tedavisinin ardından iyileşen karaca yeniden doğaya bırakıldı.

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