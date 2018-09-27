Yasadışı bahis oynatanlara şafak baskını: 11 gözaltı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet üzerinden yasadışı bahis oynatan ve oynayanların tespiti sonrası operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama ve yakalama kararına istinaden sıralarında yapılan eş zamanlı operasyon ile Giresun'da 8, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal, 2 adet 7.65mm çapında ruhsatsız tabanca ve bahse konu suç ile bağlantısı bulunabilecek dokümanlara el konuldu.
1 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğümüzden serbest bırakılırken diğer 7 şüpheli şahsın Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.