Yasadışı bahis oynatanlara şafak baskını: 11 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama ve yakalama kararına istinaden sıralarında yapılan eş zamanlı operasyon ile Giresun'da 8, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal, 2 adet 7.65mm çapında ruhsatsız tabanca ve bahse konu suç ile bağlantısı bulunabilecek dokümanlara el konuldu.

1 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğümüzden serbest bırakılırken diğer 7 şüpheli şahsın Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.