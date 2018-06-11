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11 Haziran 2018 13:21

Yayla evleri de İmar Barışı kapsamında

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yaylacıların en büyük sorunu haline gelen yayla evlerinin yıkımı, uygulanan cezai işlemler ve yayla evlerine elektrik bağlatamamak gibi problemlerin İmar Barışı kapsamına alındığını müjdeledi.

Yayla evleri de İmar Barışı kapsamında

11 Haziran 2018 13:21


Milletvekili Öztürk, İmar Barışı kapsamında, imar kanununu nedeniyle yayla evlerinin yıkım kararının, tahsil edilemeyen idari para cezaların iptal edileceği gibi artık yayla evlerine elektrik de bağlanabileceğini açıkladı.


Karadenizli yaylacıların da beklentilerini karşılayan İmar Barışıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Giresun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Sabri Öztürk “Mecliste çıkarılan son kanunda Giresun ve Karadeniz’deki yaylacılarımızın da beklentileri yerine getirildi. Yaylacılarımızın büyük bir problemini bölge milletvekillerimizle birlikte çözme iradesi gösterdik. Bu kanunla birlikte gerek Giresun, gerekse Karadeniz’deki yaylacılarımızın da büyük bir sorunu çözülmüş oldu. İmar Barışı kapsamında imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt, belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunları çözülecektir. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış yaylalar, meralar (kırsal) ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Sadece, Tarihi İstanbul Yarımadası, sahil şeridi ve Gelibolu tarihi alanda belirlenen yerler kapsam dışında tutulmuştur. Bunun dışındaki yerler yaylalar ve meralar da İmar Barışı kapsamındadır” dedi.



İmar Barışı’ndan yaylacılar nasıl yararlanacak ?


İmar Barışı kapsamında yaylacıların nasıl faydalanabileceğini de açıklayan Milletvekili Öztürk, şunları söyledi:


“İmar Barışı için e-devlet üzerinden başvurulabileceği gibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 31 Ekim 2018 tarihine kadar müracaat yapmaları gerekmektedir. Kanunda yer aldığı gibi arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i kadar bir bedel ödeyerek Yapı Kayıt belgesi alabileceklerdir. Bu yapı Kayıt belgesiyle imar kanunundan dolayı bu güne kadar alınmış olan yıkım kararları, tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilmiş olacaktır. Bununla birlikte özellikle Giresun’da yayla evlerine elektrik bağlatma sorunu da ortadan kalmış olacaktır. Dolayısıyla yayla evlerine elektrik bağlamak istemeyen enerji firmalarının yasal engeli de ortadan kalkmıştır.Aynı zamanda Yapı Kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik değer olarak gösterebileceklerdir.”


Öztürk, bundan sonra yapılacak yayla evlerinin kapsam dışında tutulduğunu da hatırlatarak mağduriyet yaşanmaması için ev yapacakların ilgili birimlerden izin alınması konusunda uyarılarda bulundu.




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