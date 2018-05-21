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21 Mayıs 2018 11:36

Yaz geldi asfalt çalışmaları hız kazandı

Keşap Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte ilçede bulunan cadde ve sokaklara asfaltlama ve yamalama işlemlerine başladı.

Yaz geldi asfalt çalışmaları hız kazandı

21 Mayıs 2018 11:36


Keşap Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile kış ayı içerisinde ilçede bozulan asfaltların yeniden onarılması ve yeni asfaltlama çalışmaları için start verdi. İlçenin merkez mahallelerinde çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama ekipleri ardından diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.


Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak açıklama yapan Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür "Yaz aylarının başlaması ile birlikte ilçemizde üst yapı ve çevre düzenlemeleri konusunda çalışmalarımız başladı. Kış aylarında bozulan yollarımızı vatandaşlarımızın daha rahat kullanması için yol bakım onarım çalışmalarımız başladı. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde başlayan asfaltlama ve yama çalışmaları merkez mahallelerimizde başladı ve ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimizde yaz boyunca devam edecektir. Bozulan yollarımızı en iyi hale getireceğiz" dedi.




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