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21 Mayıs 2018 13:56

Yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

21 Mayıs 2018 13:56

Uluslararası Giresun Aksu Festivali programı çerçevesinde düzenlenen “Giresun Mutfağı Görücüye Çıkıyor” isimli yöresel yemek ve tatlı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.


Ödül töreninde konuşan yarışmanın genel koordinatörü Umur Mehdioğlu Akçalı, Yöresel Yemek ve Yöresel Tatlılar olarak iki kategoride düzenlen yarışmaya 51 yemek, 24 tatlı dalında katılım olduğunu 12 jüri üyesinin titiz değerlendirmesi sonucu derecelendirme yapıldığını söyledi.


Atatürk Meydanı’nda yapılan törende Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ersoy, mahalli yemek ve tatlı kategorilerinde derece alan yarışmacıların ödüllerini verdi. Ersoy, Giresun mutfağının tanıtıma ihtiyacı olduğunu, ilk kez yapılan bu yarışmanın bir başlangıç olacağını belirterek, yarışmayı düzenleyen, destek veren, katılan herkesi kutladığını ifade etti.


Yarışmada Özgenur Arslan Etli karalahana sarma ile birinci, Fatma Öztaş Sakarcalı börek ile ikinci olurken, Ayşenur Işık ise Isırgan püresi ile üçüncü oldu. Birincilere cumhuriyet altını, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ödül verildi.




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