Yerde buldukları cüzdanın sahibini sosyal medyada buldular

Cüzdanı sahibine götüren gençler örnek bir davranışa imza attılar.

Giresun’da çay ocağı işletmeciliği ile uğraşan Kazım Akar, ayağının takılması sonrası yere düştü. Düştüğü yerden elinden yaralanan Akar, bulunduğu yerden özel bir hastaneye gitti. Hastaneye gittiğinde cüzdanını düşürdüğünü fark eden Akar, kara kara düşündüğü sırada gelen telefonla ile cüzdanının bulunduğunu öğrendi.

Hastanede cüzdanını kaybettiğini belirten Kazım Akar, “Geçirdiğim ufak kazanın ardından hastaneye gittim ve benden kimliğimi istediler cüzdanıma davrandığım sırada düşürdüğümü fark ettim. TC numaram ile işlemlere başlattım tedavi sürecine başladığımda bir telefon geldi tanımadığım yabancı bir numaradan. Açtım telefonu ismimi sordular ve ‘biz sizin cüzdanınız bulduk, neredesiniz?’ diye sordular. Hastanede olduğumu söyledim ve getire bilir misiniz dedim onlarda sağ olsunlar getirdiler” dedi.

Cüzdanının içinde 2 bin 600 lira para olduğunu, kredi kartları ve önemli evrakların olduğunu ifade eden Akar, “Para mevzusu önemli değil, genç arkadaşlarımızın yaptığı önemli çünkü yeri geldiğinde elli lira bile değerli oluyor, elli lira para için bir birini darp eden insanlar var. Bu genç arkadaşları tebrik ediyorum. Cüzdanımı bulan ve bana getiren arkadaşları bir gün sonrasında aradım teşekkür etmek için buluşup tanışmak istedim ve onlarda geldiler. Onlarla bir yemek yemek istedim ama kabul etmediler bu işin karşılığında bir hediye olarak algıladılar ve onu dahi kabul etmediler” şeklinde konuştu.

Cüzdanı bulan 3 arkadaştan İhsan Fehmi Maden ise cüzdan sahibi Kazım Akar’ı sosyal medya da taratarak bulduklarını söyledi. Arkadaşları adına konuşan Maden, “Arkadaşlarla gezerken yerde cüzdanı bulduk hemen alıp açarak kimliğine baktım. Sonrasında ise ismini sosyal medya üzerinden baktık ortak arkadaşlarını bulduk ve numarasını istedik. Numara gelir gelmez de aradık ve cüzdanını verdik” ifadelerini kullandı.