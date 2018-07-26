Yeşilgiresun Belediyespor alt yapı yaz kampı devam ediyor

Ferrero Türkiye İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ersoy ile beraber Özel bir okulun salonunda devam eden kampı ziyaret eden Başkan Kerim Aksu, yetenekli sporcuları ve antrenörleri kutlayıp teşekkür etti. Aksu, Yavuz Koleji Müdürü Salih Yavuz’a spora verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yaz kampı ve kardeş şehir ilişkileri konusunda açıklama yapan Belediye Başkanı Kerim Aksu, 6 Ekim 2017 tarihinde İtalya’nın Alba kenti ile kardeş şehir protokolü imzaladıklarını belirterek, “Fındığın getirdiği bu kardeşliği geliştirme, birçok alanda projeler ve işbirliği yapma arzusundayız. Fındık bizim yaşam kaynağımız. Dünyanın en kaliteli fındığını üretiyoruz. Bu işbirliği ve fındığın kardeşliği, özellikle Giresun Kalite fındığın daha da değerlenmesi için önemli bir fırsat olacaktır. 21 Mart 2018 tarihinde karşılıklı imzaladığımız spor alanında işbirliği protokolü çerçevesinde bu kamp düzenlendi. Belediyemizin basketbol altyapısındaki yaklaşık 100 sporcumuz bu kampa katılıyor. Kindersports ve Ferrero yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ferrero Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın ise Alba ve Giresun’un birbirine çok benzediğini belirtti. Taşkın, “Geçen yıl Ferrero’nun doğduğu yer olan Alba ile Giresun kardeş şehir olmuştu. Fındığın sağladığı katma değer açısından baktığımızda birbirine çok benzeyen bu iki güzel şehrimizin ortak gerçekleştirecekleri projelerle birbirlerinden öğrenecekleri çok şey olduğunu düşünüyoruz. Bu birlikteliğin bir devamı olarak bu yıl da Giresun Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yaz okuluna Kindersports aracılığıyla destek oluyoruz. Amacımız Ferrero’nun ’Üret, Yarat, Paylaş’ felsefesi doğrultusunda, değerli tarım uygulamalarının yanı sıra sosyal projelerde bölgenin gelişimine katkı sağlamak. Giresun Belediyesi ile yeni projelerde, kültürel, sanatsal, sportif ve ekonomik alanlarda işbirliğimiz devam edecek“ ifadelerini kullandı.