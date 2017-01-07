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07 Ocak 2017 20:48

Yeşilgiresun Belediyespor - TOFAŞ maçının ardından

Yeşilgiresun Belediyespor - TOFAŞ maçının ardından

07 Ocak 2017 20:48

Türkiye Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor sahasında karşılaştığı TOFAŞ’ı uzatmalarda yenerek Türkiye Kupasına katılmaya hak kazandı.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Aleksadar Trifunovic, kulüp adına büyük bir başarı sağladıklarını söyledi.
Oyuncularımı bu kritik maç için tebrik eden Trifunovic, ”Bizim için bu maç çok öneliydi, kupa yoluna giden maçı kazanmak önemliydi, bu kulüp için daha önce yaşanmamış bir şey çok büyük bir başarı” dedi.
İlk yarı savunmada çok kötü olduklarını ve bu yüzden zorluk çektiklerini belirten Trifunovic, “Maçın sonlara doğru saçma sapan top kayıpları yaptık, o yüzden maçı uzatmaya götürdük. Birazda şansımız yanımızdaydı açıkçası ama bu şansı hak ettiğimize inanıyorum. Bu galibiyet bizim için çok iyi motivasyon oldu, bugün Emircan sadece 5 dakika oynayabildi, Enes de hastaydı, Ledo iki ay zaten yok ama bu bizim için çok iyi motivasyon çalışmaya devam edeceğiz. Sakat oyuncumuz olunca bu bir tek maça değil antrenmanlarımıza da yansıyor beklide o yüzden maçın başında çok iyi adapte olamadık oyuna” ifadelerini kullandı.



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