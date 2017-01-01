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01 Ocak 2017 12:54

Yılbaşına yaylada girdiler

Yılbaşına yaylada girdiler

01 Ocak 2017 12:54

Giresun’un en önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası, yılbaşını renkli geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda önemli ivme kazanan Kulakkaya Yaylası, yılbaşında tercih edilen yerlerin başında geldi. Kulakkaya Yaylası’nda bulunan otantik Zifin Otel’in yılbaşı için hazırladığı programlar misafirlerin eğlenceli bir yılbaşı geçirmelerini sağladı. Gündüz tobaganing olarak bilinen kar rampasında kayarak, kar motosikletiyle safari yapılırken, akşam ise konuklar yöresel müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. 2017 yılına girildiği anlarda havai fişek gösterileriyle gökyüzü aydınlandı.
Giresun yaylalarının yakın zamanda yaz turizminde olduğu kadar kış turizminde de adından söz ettireceğini söyleyen turizmci İbrahim Özkuş, “Giresun yaylaları yazın ne kadar renkli görüntülere sahip oluyorsa, kışın da o kadar eğlenceli aktiviteler yapılabilir. Bununla ilgili olarak Kulakkaya Yaylası’nda biz bir ilki gerçekleştirdik. Kar motosikletleriyle safari yapılabilir, tobaganing diye bilinen kar rampasında yüzlerce metre kayılabilir. Bir bakıma tobaganing İsviçre değil, tobaganing Giresun diyebiliriz. Yaylamız zaten çam ağaçlarıyla, yürüyüş yollarıyla eşsiz bir doğaya sahip” dedi.



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