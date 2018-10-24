Yılbaşından itibaren hizmete girecek, İç Anadolu Bölgesi'nin tedarik üssü olacak

Giresun Liman İşletme Müdürü Murat Solak, yeni yıldan itibaren tam kapasite ile çalışmaya başlayacak olan Giresun Limanı'nda hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek "120 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen, yılda 200 geminin ağırlanacağı liman, Giresun'u Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlar hale getirecek” dedi.

Giresun Limanı'na yapılan yatırımla ilgili firma yetkilileri basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda konuşan Liman İşletme Şefi Murat Solak, “Giresun Limanı'na yatırım 5 yılda 240 milyon TL'ye ulaşacak, İç Anadolu Bölgesi'nin tedarik üssü olacak. Sahil şeridinin estetiği düşünülerek mimari açıdan özenle çalışılan liman, dikey değil yatay yapılarla inşa edilerek Giresun dostu bir görünümle faaliyetlerini sürdürecek. 120 milyon TL'lik yatırım yapılan Giresun Limanı, 2019 yılının başında tam kapasite ile çalışmaya başlayacak. İlk planda yılda 200 geminin yanaşacağı limana, önümüzdeki 5 yılda en az 120 milyon TL daha yatırım yapılacak. Doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin kişinin istihdam edileceği Giresun Limanı; şehir esnafı ve meslek kooperatifleri için birçok avantaj sağlarken, limanın inşaatında kullanılan mimari teknikler sahil şeridinin estetiğine zarar vermeyecek olan yatay yapılarla büyütülecek” dedi.

Giresun'a 5 yılda 240 milyon TL yatırım”

Giresun Limanı'nın 8 yıllık bir kullanım hakkı kaldığını hatırlatan Murat Solak, limanın yeni sahiplerinin Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Tiryaki Grubu ve ortaklarının oluşturduğunu belirterek “Giresun Limanı, Karadeniz Bölgesi ve Türkiye için çok büyük öneme sahip. Şu ana kadar 120 milyon TL'lik bir yatırım yapıldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de en az 120 milyon TL daha yatırım yapılacak. Tiryaki, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımı bulunan, ülkesine devamlı yatırım yapan bir şirket. Bu yatırım, fizibilite verileri yurtdışı ülkeleri daha avantajlı göstermesine rağmen ülkemize değer katmak hedefiyle Türkiye'ye yapıldı” diye konuştu.

“İç Anadolu Bölgesi'nin tedarik üssü olacak”

Yılbaşından itibaren tam kapasite ile çalışmaya başlayacak olan Giresun Limanı'na, yılda 200'ü aşkın geminin yanaşacağını ifade eden Solak, “Ağırlıklı olarak transit gemiler ağırlayacağız. Bu da şehir içi trafiğe yoğunluk getirmeyeceğimiz anlamına geliyor. Limanda sıklıkla göreceğimiz ürünlerin başında tahıl ve yağlı tohumlar grubu geliyor. Giresun Limanı özellikle İç Anadolu Bölgesi için bir tedarik merkezi haline gelecek. Ayrıca yeni yapılan yollar ile birlikte Giresun Limanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin belli şehirleri için dahi çok önemli bir lojistik merkezi olacak” şeklinde konuştu.

“Şehrin estetiği için maksimum gayret gösteriyoruz”

Liman inşaatının tüm aşamalarında, Giresun halkının estetik kaygılarının tamamını dikkate alarak hareket ettiklerini ifade eden Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Murat Solak, “Özellikle sahil şeridinin güzelliği ve bu konudaki estetik görünüm ile ilgili çok dikkatli davranıyoruz. Deposuz bir liman ne yazık ki dünya üzerinde olmadığı gibi Türkiye'de de mümkün değil. Hem kapasiteyi en verimli şekilde kullanmak, hem de estetik olarak en iyi seçenekleri değerlendiriyoruz. Depolama sistemi için yatay yapılar kullanırken, en tepe noktası 12 metreyi geçmeyecek şekilde bir inşaat çalışması yapıyoruz. Siluete zarar vermeyeceğimiz gibi, aksine buraya estetik bir görünüm kazandıracağız. Limanda yaptığımız inşaatların boyu, uzun yıllar önce yapılmış gümrük binasının tepe noktasının yarısı kadar olacak” îfadelerini kullandı.

“Giresun'a değer katacak”

Limanların en önemli özelliklerinin, bulundukları şehri kalkındırmaları, değer katmaları olduğunu vurgulayan Murat Solak, Giresun Limanı'nın da tam kapasite ile devreye girmesi ile beraber şehrin çehresinin değişeceğini belirtti. Solak, şunları söyledi:

“Limanın en önemli pozitif etkisi, şehre yapacağı ekonomik katkı. Örneklerinden de gördüğümüz gibi şehrin esnafına çok önemli faydalar sağlanacak. Ayrıca Şoför Kooperatifleri başta olmak üzere birçok meslek dalı için de yeni ekmek kapıları açılacak. Şu anda limanda 30 kişi istihdam ediyoruz. Bu rakam yılbaşından sonra, gelecek yıl içerisinde 100'e ulaşacak. Dolaylı yollardan liman ile iş yapacak olanlarla beraber önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakam 2 bine ulaşacak.”