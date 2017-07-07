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07 Temmuz 2017 14:00

Yıldırımhan "Ülkemizde gerçekleşen iş kazalarının büyük bir çoğunluğu inşaat iş kolunda gerçekleşiyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, iş sağlığı ve güvenliği için başlatılan seferberlik kapsamında Giresun’a gelerek SGK ve İŞKUR yetkilileri ile şantiyeleri dolaştı.

Yıldırımhan

07 Temmuz 2017 14:00


İlk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Giresun İl Müdürlüğü binasında SGK ve İŞKUR yöneticileri ile bir araya gelen Yıldırımhan, burada yaptığı açıklamada, Giresun’a heyet olarak ’İstihdam Hayatta Milli Seferberlik’ projesi kapsamında ziyaret ettiklerini söyledi. Yıldırımhan, "Hedef sıfır deklarasyonu diye deklarasyonu başlatılan iş kazalarının Türkiye’de tamamen bitirilmesini amaçlayan bu konudaki farkındalığı artırmaya amaçlı bir kampanyayla, bir projeyle seferberlikle başlıyoruz. Giresun’a ilişkin iş sağlığı ve iş kazalarında genel değerlendirmeleri yaptıktan sonra inşaat şantiyesini ziyaret edeceğiz. Bunda da tabi odak noktası olarak inşaat sektörünün olmasının altında şöyle bir sebep var. Ne yazık ki ülkemizde gerçekleşen iş kazalarının büyük bir çoğunluğu inşaat iş kolunda gerçekleşmekte. Bu konuda bizim oluşturacağımız farkındalık ve rehberlik faaliyetlerinin de odağını inşaat sektörü teşkil etmekte” ifadelerini kulandı.


Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan, İş güvenliği zafiyetleri sonucu 2017 Mayıs ayı içinde Giresun’da 3 işçinin iş kazası sonu hayatını kaybettiğini kaydederek “Türkiye genelinde ise 2015 yılında Bin 252 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetti” dedi.




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