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Yılmaz, Bulancak için 112 istasyonunu sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis Üyesi Ömer Mustafa Yılmaz, Giresun İl Genel Meclisi Bütçe Gündemi görüşülürken, Meclisi ziyaret eden Giresun Valisi Harun Sarıfkakıoğulları’na 112 Acil İstasyonu’nu sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis Üyesi Ömer Mustafa Yılmaz, Giresun İl Genel Meclisi Bütçe Gündemi görüşülürken, Meclisi ziyaret eden Giresun Valisi Harun Sarıfkakıoğulları'na 112 Acil İstasyonu'nu sordu.


Yılmaz yaptığı konuşmada "2 belde, 10 mahalle, 60 köy ve ilçe merkezinde 16 mahallesi olan ilçemizin 112 Acil İstasyonu fiziki olarak çok kötü durumdadır. Bulancak Devlet Hastanesinin en alt katında Hastane Morguyla kapı kapıya hizmet vermeye çalışmaktadır. Personelin bulunduğu oda; zor koşullarda görev yapan 112 personelinin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır. Bulancak'ta daha rahat bir yerde hizmet verebilecek 112 Acil İstasyonu'nun kurulması gerekmektedir. Bu konudaki hassasiyetinizi göstermenizi ve konuyla ilgili bir çalışma yapılmasını bekliyoruz" dedi.


Vali Harun Sarıfakıoğulları da "Giresun merkezde bir tane 112 Acil İstasyonu yapımı devam etmektedir. Konuyu inceleyelim, ona göre planlama yaparız" cevabını verdi.

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