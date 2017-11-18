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18 Kasım 2017 17:38

Yılmaz: "Üreticiye destek, FİSKOBİRLİK’in desteklenmesiyle olur"

CHP Bulancak İl Genel Meclisi üyesi Ömer Mustafa Yılmaz, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) desteklenmemesi nedeniyle değersizleştirildiği ve gayri menkullerinin yok pahasına satışa sunulduğunu ileri sürdü.

Yılmaz:

18 Kasım 2017 17:38


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz "Üreticiye dönüm başı toprağa destek verilmesi fındığın desteklenmesi anlamına gelmez. Üreticiyi desteklemek FİSKOBİRLİK’i desteklemekle olur. Üreticiyi desteklemek ürünü desteklemekle olur. Fındık mamulünü çeşitlendirip ihraç etmekle olur. Ancak bırakın bugün FİSKOBİRLİK’i desteklemek, FİSKOBİRLİK gayrimenkullerini satarak küçülmeye giderek ayakta kalmaya çalışmaktadır. FİSKOBİRLİK’in bırakın ihracat yapmasını marketçilik yaparak ayakta kalmaya çalışmaktadır. FİSKOBİRLİK giderek değersizleşiyor. Bugün Bulancak’ta 3 bin 800 metrekarelik alana sahip entegre tesisi 3 milyon 800 bin lira gibi fiyatlardan satışa çıkartılmıştır. Oysaki ayni yerde bulunan belediyeye ait binanın 150 metrekarelik dükkanlarının her biri 2 milyon liradan satılmaktadır. Bilinmelidir ki FİSKOBİRLİK’in gayrimenkulleri üreticilerin malıdır. FİSKOBİRLİK üreticilerin kuruluşudur. Üreticilerin kuruluşuna önce üreticiler kendileri sahip çıkmalıdır. FİSKOBİRLİK bugün ayakta kalabilse serbest piyasada fındık 9 lira gibi bir fiyata düşmezdi” dedi.




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