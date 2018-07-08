Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 10:11

Yol ortasında kalan minare

Giresun’da ilginç mimarisiyle dikkat çeken Fatih Camii’nin yanında çevre yolu yapılınca caminin minaresi kaldırımın tam ortasında kaldı.

Yol ortasında kalan minare

08 Temmuz 2018 10:11


Giresun’un Yağlıdere ilçesinde minare camiden daha önce yapıldı ancak inşasında yol hesaba katılmayınca minare kaldırımın tam ortasında kaldı. Fatih Camii minaresi kaldırım ortasında kalmasıyla dikkat çekiyor.


Minarenin kaldırımda kalmasıyla ilgili bilgi veren cami cemaatinden vatandaşlar, "Cami yapımı esnasında ilçenin dere kenarından geçen çevre yolu yoktu. Cami dere kenarına yapılmıştı. Daha sonra çevre yolu yapılınca Fatih Camii’nin minaresi yolun kenarındaki kaldırımın içerisinde kaldı. Ayrıca minare camiden 5-10 yıl önce inşa edildi ve daha sonra cami yapıldı. Caminin inşaatı 2009 yılından önce rahmetli olan bir hayırseverimizin öncülüğünde başlamıştır. Camimiz, eksikleri tamamlanıp 2013 yılında hizmete açıldı. İki, üç yıl önce de dere kenarı doldurulup çevre yolu yapılınca cami yolun kenarında, minaresi ise kaldırımın ortasında kaldı. Belediye ve karayolları tarafından çevre yolu üzerinde kalan minare, hakkında yıkım kararı alındı ancak ilçe halkı olarak minarenin yıkımına karşı durduk. Belediye de yıkılmaması konusunda destek olunca karayolları tarafından yıkımı yapılmadı fakat hala yıkım kararı olduğunu sanıyoruz. Şu anda bu minareye hem ihtiyaç var hem de ilçeyle özdeşleşmiş ve ilgi çekicidir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç