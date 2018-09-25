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Yolda yürüyen yayaya çarpan araç sürücüsü ölüme neden oldu

Giresun’un Bulancak ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu kenarında yaya olarak ilerlemekte olan Nurullah Azak'a Ordu'dan Giresun istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 FJ 204 plakalı araç çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında aracın çarptığı Nurullah Azak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Azak'ın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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