Yollar ve kaldırımlar fındık harmanı oldu

Fındığı toplama telaşının ardından kurutabilme telaşına düşen üreticiler çareyi Karadeniz sahil yolu kenarındaki kaldırımlarda buldu. Birkaç gündür devam eden hava sıcaklığını fırsat bilen üreticiler, tekrar yağışlı günler gelmeden kısa sürede kurutabilmek için yüksek kesimlerdeki üreticilerin de sahile inmesi sonucu kilometrelerce fındık harmanı oluştu.

Fındıkta hasat mevsiminin sona yaklaşması dolayısıyla bahçelerden topladıkları ürünlerini kurutma telaşı içeresine giren üreticiler her yıl olduğu gibi, bu yıl da karayolları kenarları ile yaya kaldırımlarını fındık harmanı haline getiriyorlar. Bir süredir yağışlı giden havaların güneşe yağışa dönüşmesiyle ürünlerini kurutma telaşı saran üreticiler, harman için uygun yer bulamadıkları için fındıklarını kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu kenarlarını ve şehir içlerinde de kaldırımları işgal etmeye başladılar.

Üreticiler, beton veya asfalt zemine serilen fındıkların daha iyi kuruduğunu belirterek, “Bu nedenle ürünlerimizi kurutabilmek için kara yolu kenarlarını ve kaldırımları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bahçelerimizden bin bir güçlükle topladığımız fındıklarımızı buralarda daha iyi ve daha hızlı kurutmaktayız” ifadelerini kullandılar.