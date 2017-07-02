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02 Temmuz 2017 00:45

Yüzyıllık sokaklarda İvana Sert rüzgarı esti.

200 Yıllık ‘Tamzara Dokuması’ için 40 mankenle sokak defilesi düzenlendi.

Yüzyıllık sokaklarda İvana Sert rüzgarı esti.

02 Temmuz 2017 00:45

Tarihi Tamzara Mahallesi sokaklarından düzenlenen defilenin baş mankenliğini İvana Sert yaparken koreografisini ise Ünlü Modacı Uğurkan Erez üstlendi.


İkincisi düzenlenen defileye bu yıl Denim Tasarımcılar Derneği Başkanı Ahmet Giray Yılmaz’ın hazırladığı ‘His koleksiyonu’ adıyla sergilendi.


Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği sokak defilesi adeta nefes kesti. Defile öncesi Keman sanatçısı Ceren Aksan tarafından canlı performansını sergiledi.


Tamzara Mahallesi Güzelleştirme Derneği Organizasyonluğunda düzenlenen defileye Şebinkarahisar Kaymakamlığı ve Belediyesi de destek verdi.


Sokak defilesi hakkında açıklamada bulunan Dernek Başkanı Abdullah Dönmez, Tamzara Dokumasının 1800’li yıllardan itibaren günümüze ulaşan özel bir dokuma olduğunu söyledi.


Geçmişte her evde bir dokuma tezgahı olduğunu belirten Dönmez, “Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşında şehitlerimize kefen dokunmuştur bu tezgahlarda. Birçok alanda bu dokumalar kullanıldı. Biz de bu kültürel dokuyu devam ettirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.




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