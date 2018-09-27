Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Giresunspor: 3 - Kocaelispor: 2

Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu müsabakasında sahasında TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor'u konuk etti. Normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi Giresunspor, 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar:
28. dakiakda sol kanattan Said Id Azza'nın ortasında ceza sahası içinde Abiola Dauda kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
53. dakikada Said Id Azza, ceza sahası içinde Onur tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada penaltı için topu başına geçen Muhammed İldiz, topu filelere yolladı. 2-0
62. dakikada ceza alanında topla buluşan Burak, kaleci Kayacan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
84. dakikada, Burak'ın ceza sahasına ortasında Hamza, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-2
107. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Said Id Azza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, İlker Tekpak, Anıl Usta
Giresunspor: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Abiola (Alperen dk. 63), Kürşad, Ahmet Yusuf (Saruhan dk. 80), Said İd Azza (Volkan dk. 115 ?), Muhammed, Ozan Can, Bahadır, Fatih
Yedekler: Erkan, Muhammed, Atakan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Kocaelispor: Can Emre, Fatih Adıgüzel, Kadir, Kemal, Mert, Gökdeniz (Burak dk. 57), Rıza, Kerem
(Hamza dk. 70), Mehmet Celil, Onur (Ali dk. 105 ?), Kerem Yıldırım (Sefa dk. 57)
Yedekler: Mertcan, Sinan, Abdullah,
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Goller: Abiola (dk. 29), Muhammed (dk. 54 pen.) Id Azza (dk. 108) (Giresunspor), Süleyman (dk. 62), Hamza (dk. 85) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Sery, Alperen, Ozan, Abdülkadir (Giresunspor), Kerem Yıldırım (Kocaelispor)