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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Giresunspor: 3 - Kocaelispor: 2

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu müsabakasında sahasında TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor'u konuk etti. Normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi Giresunspor, 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar:


28. dakiakda sol kanattan Said Id Azza'nın ortasında ceza sahası içinde Abiola Dauda kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0


53. dakikada Said Id Azza, ceza sahası içinde Onur tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


54. dakikada penaltı için topu başına geçen Muhammed İldiz, topu filelere yolladı. 2-0


62. dakikada ceza alanında topla buluşan Burak, kaleci Kayacan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1


84. dakikada, Burak'ın ceza sahasına ortasında Hamza, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-2


107. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Said Id Azza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Onur Özütoprak, İlker Tekpak, Anıl Usta


Giresunspor: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Abiola (Alperen dk. 63), Kürşad, Ahmet Yusuf (Saruhan dk. 80), Said İd Azza (Volkan dk. 115 ?), Muhammed, Ozan Can, Bahadır, Fatih


Yedekler: Erkan, Muhammed, Atakan


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Kocaelispor: Can Emre, Fatih Adıgüzel, Kadir, Kemal, Mert, Gökdeniz (Burak dk. 57), Rıza, Kerem


(Hamza dk. 70), Mehmet Celil, Onur (Ali dk. 105 ?), Kerem Yıldırım (Sefa dk. 57)


Yedekler: Mertcan, Sinan, Abdullah,


Teknik Direktör: Galip Gündoğdu


Goller: Abiola (dk. 29), Muhammed (dk. 54 pen.) Id Azza (dk. 108) (Giresunspor), Süleyman (dk. 62), Hamza (dk. 85) (Kocaelispor)


Sarı kartlar: Sery, Alperen, Ozan, Abdülkadir (Giresunspor), Kerem Yıldırım (Kocaelispor)

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