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30 Kasım 2017 17:29

Ziraat Türkiye Kupası: A.Ç. Giresunspor: 4 - A. Alanyaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Ziraat Türkiye Kupası: A.Ç. Giresunspor: 4 - A. Alanyaspor: 2

30 Kasım 2017 17:29

Tur müsabakasında TFF 1. Lig ekiplerinden A.Ç. Giresunspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. 90 dakika sonunda A.Ç Giresunspor Alanyaspor’u 4-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


10. dakikada Dale’nin hazırladığı pozisyonda Jones açıyı buldu ve sert vurdu. Kaleci Remy’nin müdahalesi yetersiz kaldı. Solda pozisyonu iyi takip eden Oğuzhan düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 1-0


17. dakikada Jones’in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Mert kaleciden sıyrıldıktan sonra topu soldan filelerle buluşturdu. 2-0


18. dakikada Mert’in sağ çizgiden pasında Lopes’in gelişine vuruşu ağlara gitti. 3-0


42. dakikada sağ kanattan Gassama’nın ortaladığı topa Giresunspor savunması müdahale edemedi. Topa iyi yükselen Yusuf Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fevzi’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-1


45. dakikada Lungu seri hareketlerle ceza sahasına girdi ve pasını geriye çıkardı. Taha gelişine düzgün vurarak devre biterken takımını umutlandırdı. 3-2


52. dakikada Jones’in pasında Alanyaspor savunması hata yaptı. Dale havadan gelen topu önce indirdi ardından kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 4-2



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Koray Gençerler xx, Erdinç Sezertam xx, Volkan Ahmet Narinç xx


A.Ç. Giresunspor: Fevzi xx, Santos Souza xx, Dale xxx (Canberk dk. 83 ?), Berkan xxx, Oğuzhan xxx, Jones xxx (Sinan dk. 67 x), Mertcan xx, Onur xx (Dodo dk. 46 x), Özgür xx, Mert Örnek xxx, Hüsamettin xx


Yedekler: Anıl, Çağlar, Murat Can, Erol Can


Teknik Direktör: Metin Diyadin


A. Alanyaspor: Remy Rıou x, Sackey xx, Berkan Emir xx, Birol xx, Yusuf Serdar xx, Lungu xx, Cenk x, Emre xx (Mamadou Fofana dk. 58 x), Tzavelleas xx, Taha xx (Landel dk. 58 xx), Gassama xx


Yedekler: Ufuk, Emre, Welinton Souza Silva, Hasan Emir, Rauf


Teknik Direktör: Safet Susiç


Goller: Oğuzhan (dk. 11), Mert Örnek (dk. 17), Lopes (dk. 19), Dale (dk. 52) (A.Ç Giresunspor), Yusuf Serdar (dk. 42), Taha (dk. 45) (A. Alanyaspor)


Sarı Kart: Landel, Birol (A. Alanyaspor)




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