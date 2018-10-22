Adı da tadı da özel olan 'Göbek' elmasında hasat zamanı

Bir zamanlar Osmanlı saraylarına meyve gönderen şehirlerden olan Gümüşhane'de elma hasadında son günler yaşanıyor. Yüksek ağaçlarda merdiven yardımıyla güçlükle toplanan elmalar özenle istifleniyor.

Osmanlı Dönemi'nde saraylara kadar gönderilen ve 1. Dünya Savaşı sırasında Ruslar ve Ermeniler tarafından büyük bir kısmı yok edilen Gümüşhane elma bahçelerinde hasat mevsimi yaşanıyor.

Rengi, biçimi, tadı, kokusu birbirinden farklı olan 24 çeşit elmanın yetiştiği Gümüşhane'de en çok bilinen ve sevilen, dayanıklılığı nedeniyle de en çok tercih edilen 'Göbek' elmasının hasadı devam ediyor.

“Daha dayanıklı olması için zamanında hasat etmek önemli”

Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde babadan kalma meyve bahçesinde hafta sonu tatilinde elma hasadı yapan Ziraat Mühendisi Lokman Taşkın, Musalla vadisinde elma hasadının Ekim aylarında gerçekleştirildiğini belirterek, “Daha geç kalırsa kar ve kış mevsimi nedeniyle donma riski olur. Birde dalında çok fazla bekletilirse erken bozulur. Daha dayanıklı olması için zamanında hasat etmek önemli” dedi.

“Göbek elması Gümüşhane'ye mahsus bir elma”

Göbek elmasının Gümüşhane'ye mahsus ve özellikle Gümüşhane'de yetiştirilen bir çeşit olduğunu ifade eden Taşkın, “Eskiden çok yaygındı ama şimdi çok kalmadı. Bahçemizde de çok eskiden dikilmiş yaşlı göbek elması ağaçlarımız var. Göbek elmasının yanında alyanak, Amasya misketi, golden, starking çeşitleri var” diye konuştu.

Elma toplamanın zorluklarını da anlatan Taşkın, “Zorlukları var ve tehlikeli bir iş. Dikkatli olmak lazım. Acemi olanlar ‘alacak' diye tabir edilen ucu çatallı bir yapı kullanılarak yerden toplanır. O çok zaman aldığı için merdiven kurup öyle topluyorum. Onun da riskleri var. Merdiveni sağlam dala koymak lazım, dönebilir. Özellikle elma meyvesi ağır olduğu için dal sarkık olabilir, merdiveni oraya koyarken bunu da hesaba katmak lazım. Düşme tehlikesi geçirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Göbek elması aylarca dayanabiliyor"

Son yıllarda don vakasından dolayı fazla elma olmadığını, eskiden çok elma olduğunu hatırlatan Taşkın, “Bu yıl biraz daha iyi. Korunaklı, soğuktan etkilenmeyen ağaçlarda daha çok oldu. Profesyonel olarak elma yetiştiricisi olmadığımız için don olayına karşı herhangi bir tedbir de almıyoruz. Topladıklarımızı buraya gelen arkadaşlarımıza veriyoruz. Eşimize dostumuza dağıtıyoruz. Göbek elması çok dayanıklıdır. Ağaçlar çiçek açana kadar aylarca dayanabiliyor. Hiçbir şekilde ilaç kullanılmıyor. Tamamen organik elmalar” şeklinde konuştu.