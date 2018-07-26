AFAD Gümüşhane’ye 13 yılda 52 milyon liralık yatırım yaptı

Vali Memiş, 2005 yılından günümüze AFAD’ın 52 milyon lira civarında bir yatırım yaptığını söyledi.

Beraberinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak ile birlikte il merkezindeki afet kapsamına alınan yerlerde yapılan çalışmaları inceleyen Vali Memiş, çalışmaların son durumu hakkında Bayrak’tan bilgi aldı.

Eskibağlar Mahallesi üst kısmındaki kayalık mevkide taş düşme riskine karşı yapılan enerji sönümleme çalışması, yine aynı yerde 1.Etap TOKİ yerleşkesi yolu üst kısmında tamamlanan kaya ıslah çalışması ile Yeni Devlet Hastanesi bölgesinde devam eden kaya ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

“13 yılda 52 milyon liralık yatırım”

Vali Memiş, AFAD’ın Gümüşhane’de önemli işler yaptığını belirterek, “AFAD çalışma alanı itibariyle insan hayatına odaklı bir kurumumuz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya dönük çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar hem can ve mal güveliğine gelebilecek tehlikeleri önlemeye dönük, hem de bir afet veya kaza sonrası zarar gören vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşma noktasında oluyor. Bugün burada vatandaşlarımızın olası bir riskle karşılaşmaması için il merkezinde AFAD tarafından yapılan çalışmaları inceledik. Bu çalışmaların tutarı yaklaşık 5 milyon lira civarında. İşlerin bir kısmı bitti bir kısmı ise devam ediyor. 2005 yılından günümüze kadar AFAD tarafından ilimizde afet konutu yapım işi, kaya ıslahı çalışmaları da olmak üzere 52 milyon lira civarında bir yatırım yapıldı, bu çok ciddi bir rakam. Devam eden çalışmalarda İnşallah en kısa süre de tamamlanacak” dedi.