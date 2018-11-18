AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı

Türkiye'de ilk kez temayül yoklaması elektronik olarak gerçekleştirildi.

Parti genel merkezi tarafından görevlendirilen Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Fatma Balcı'nın nezaretinde gerçekleştirilen temayül yoklamasına sadece ilçe belediye başkanları dahil oldu.

İl Belediyesi'nin katılmadığı yoklamada il yönetimleri ve merkez ilçe yönetimleri oy kullanmazken Kelkit, Köse, Şiran, Torul ve Kürtün ilçesindeki parti yönetimleri oy kullandı.

Temayül yoklamasında delegelere belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz, halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz, teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz, partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz, belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz soruları yöneltilirken, belediye başkanlığı için başka önereceğiniz isim sorusuna ise en fazla 2 cevap yazıldı.

Temayül yoklamasının büyük bir olgunlukla gerçekleştiğini ve tüm Türkiye'de saat 10.00'da başlayıp 16.00 itibariyle sona erdiğini kaydeden AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, “Gümüşhane'de yüzde 90 seviyesinde bir katılım oranı var. Temayül yoklamasına ana kademe yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz önceki dönemlerde teşkilatlarımızda büyük emekleri olan ilçe başkanlarımız katıldılar. Tercihlerini elektronik ortamda yaptılar ve bu sistem sayesinde burada kullanılan irade anında genel merkeze yansıyor. İnşallah genel merkezimiz de başka faktörlerle birlikte yapacağı çok yönlü çalışma ve değerlendirmelerle yakın zamanda adaylarımızı ilan edecek. Bizler de Gümüşhane teşkilatları olarak il, ilçe kadın kolları, gençlik kolları teşkilatları olarak kısaca AK Parti Gümüşhane ailesi olarak Gümüşhane'deki il, ilçe ve belde bütün belediyelerimizi kazanmak için var gücümüzle seferber olacağız. 31 Mart tarihinde inşallah yeni rekorlarla Gümüşhane'nin adını Türkiye'ye duyuracağız” dedi.

Merkez belediyeye bir müracat olduğunu, aday adaylığına çok fazla sayıda müracat olan bazı illerde de il merkezlerinde, ana kent belediyelerinde de temayül yoklaması yapılmayan yerler olduğunu ifade eden Köse, “Bildiğim kadarıyla 25 ilde sadece merkez belediyelerinde, il belediyelerinde temayül yoklaması yapılmıyor. Sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki üst kurul tarafından bu 25 ilin belediye başkanlıkları belirlenecek. Bu iller temayül yoklamasına tabii tutulmadı” diye konuştu.

Bütün il başkanlarının adaylıkta isminin geçmesinin doğal olduğunu dile getiren Köse, “Biz il başkanıyız. Vazifemiz il başkanlığı. Zaten genel merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda mevcut belediye başkanlarımız, mevcut il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız aday adaylığına müracaat etmediler. Türkiye'de hiçbir il başkanı aday adaylığına müracaat etmedi. Bu da genel merkezin takdirindeki bir olaydır. Yani adaylık konusunda genel merkez tarafından bir görev tevdi edilmediği müddetçe olmaz. İl başkanlarının belediye başkanlığı adayı olması konusunda takdir genel merkezimizindir. Genel merkezin vereceği kararı bekleyeceğiz. Bu karara saygı duyacağız” şeklinde konuştu.

Kayıtlı 336 delegeden 297'sinin oy kullandığı temayül yoklamalarına en çok katılım Kelkit ilçesinden sağlanırken, en az katılım da Torul'dan gerçekleştiği öğrenildi.