dönem Gümüşhane’den AK Parti Milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti Trabzon Ortahisar ilçe eski yöneticisi, TTSO meclis üyesi ve Birlik Vakfı Trabzon Başkan vekili olan Mehmet Üçüncüoğlu, milletvekilliği için memleketi Gümüşhane’den aday adayı oldu. Aday adaylığı ile ilgili açıklama yapan Üçüncüoğlu "Gümüşhane’de doğdum, Gümüşhane’de ve Trabzon’da ticari hayatımda şehrin ve ülkemin kalkınması için hizmetler verdik. İnşallah bundan sonra da memleketim için, milletim için hep beraber Gümüşhane’ye hizmet edeceğiz. Milletvekili olursam hiçbir zaman memleketimden kopmayacağım. Hep beraber bu memlekete hizmet edeceğiz. Bu zamana kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerinin memleketimize, ülkemize, İslam coğrafyasına, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Aday adayı olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra hep beraber bu davaya, Gümüşhanemize hizmet edeceğiz" dedi.