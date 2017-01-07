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07 Ocak 2017 22:58

Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo grup müsabakaları Gümüşhane’de devam ediyor

Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo grup müsabakaları Gümüşhane’de devam ediyor

07 Ocak 2017 22:58

Gümüşhane’de 10 ilden 150’yi aşkın sporcu ve antrenörün katılımıyla başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo grup müsabakaları devam ediyor.
Aydın Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilen grup müsabakalarına Artvin, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Bayburt ve Gümüşhane illerinden 70 Kız ve 77 Erkek sporcunun katılıyor.
Dün başlayan ve yarın tamamlanacak olan müsabakaların başlaması nedeniyle bugün seremoni düzenlendi.
Müsabakaların ardından gerçekleştirilen seremonide konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Selman Eroğlu, “Müsabakalar hem sporcularımız, hem antrenörlerimiz hem de hakemlerimiz için hayırlı olur. Daha önce ilimizde birçok müsabaka gerçekleştirdik. Çok şükür ki kazasız belasız gerçekleştirdik ve kazasız belasız memleketlerine uğurladık. İnşallah bu müsabakaların da kazasız belasız bitmesini diliyoruz” dedi.
Sporda kazanmak kadar kaybetmenin de var olduğunun altını çizen Eroğlu, “Bu tür organizasyonlarda önemli olan dostluktur ve kardeşliktir. Bu tür organizasyonları gençlerimizi, çocuklarımızı özendirme açısından, spora teşvik etme açısından çok önemsiyoruz” diye konuştu.
Türkiye Taekwondo Federasyonu temsilcisi Erkan Onay ise müsabakaların hayırlı olmasını diledi.
Seremoninin ardından bayanlar kategorisinde 29 kilogramda Dila Kemaloğlu (Giresun), 37 kilogramda Havvanur Eksilmez (Rize), 44 kilogramda Zişan Özülkü (Tokat), 51 kilogramda Zeynep Keser (Artvin), erkekler kategorisinde 33 kilogramda Muhammed Eren Koç (Erzurum), 41 kilogramda Emirhan Çil (Artvin), 49 kilogramda birinci olan Bedirhan Akdeniz (Erzincan) ve diğer sporculara madalya ve belgeleri yetkililer tarafından takdim edildi.



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