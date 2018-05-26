Anne ve yavru boz ayı Gümüşhane’de kameralara takıldı

Yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü kameralarına yakalandı.

Bilimsel adı "ursus arctos" olan ve türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmaları nedeniyle Türkiye’de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan boz ayılar Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyünde bulunan Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında görüntülendi.

Birkaç aylık olduğu tahmin edilen yavrusuyla birlikte bölgede yapılan yaban hayatı kulesinden ileri teknoloji kameralarla görüntülenen yavru ayının annesinin dibinden hiç ayrılmaması dikkat çekti.

Yaşamak için geniş ve rahatsız edilmeyecekleri alanlara ihtiyaç duyan ve bu nedenle diğer türlere habitat olduğundan ‘şemsiye tür’ olarak nitelendirilen boz ayıların yavrularını asla yalnız bırakmadığı biliniyor.

Kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ve çok sayıda beğeni ile paylaşım alan görüntülerde anne ayı ve yavrusunun yiyecek aradığı anlaşıldı.

Nesli azalmış yaban keçisinin koruma altına alınması ve gelişmesinin sağlanması amacıyla 1981 yılında ilan edilen Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının toplam büyüklüğünün 5 bin 264 hektar olduğunu kaydeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, alanla ilgili gelişme planının 2013 yılı içerisinde onaylanarak yürürlüğe konduğunu söyledi.

Aydın, Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde toplam 50 familyaya ait 4’ü endemik, 174 adet bitki taksonu saptandığını, Türkiye’de yaşayan 160’ın üzerindeki memeli türünden en az 59 adedinin yaşadığını, ülkedeki 460’ın üzerindeki kuş türünden en az 215 adedinin yaşadığını, en az 24 adet sürüngen ve 8 adet de amfibi türüne de ev sahipliği yaptığını belirterek, “Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Karadeniz Bölgesinden Doğu Anadolu Bölgesine geçiş kuşağında bulunan ve biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin Artabel Gölleri Tabiat Parkı’nın güneyine bitişiktir. Artabel Gölleri Tabiat Parkı’nın bulunduğu alan ve civarı yani sahanın hemen kuzeybatısındaki Gümüşhane Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı ise Avrupa ve Kafkasların en uzun boylu ağaçları olan 61,5 m boyundaki Doğu Ladini ve 58,5 boyundaki Doğu Karadeniz Göknarı bireylerini barındırmaktadır. Gümüşhane ilinin Tabiat anıtlarından, Kirana Evliya Ardıcı ve Ali Ağanın Kavağı da yine Kuluca Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yakın yerlerde bulunmaktadır. Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, sahip olduğu doğal orman alanları, yaban hayvanları, bitkiler, kültürel, estetik ve manzara değerleri bakımından ülkedeki önemli alanlardan birisi durumundadır” diye konuştu.