Araç çarpması sonucu yaralanan yavru tilki tedavi altına alındı

Gümüşhane-Trabzon karayolu Harmancı köyü yakınlarında duyarlı bir vatandaşın seyir halindeyken yol kenarında fark ettiği ve 6 aylık olduğu değerlendirilen yavru kızıl tilkiyi bulan vatandaş ilk olarak Torul ilçesinde bir veterinere götürdü. Yapılan ilk muayenesinde kırığının olmadığı tespit edilen yavru kızıl tilki daha sonra bilgi verilen Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Tilkiyi kontrol eden kurum veterineri herhangi bir sorunu görünmeyen tilkiyi 24 saat gözetim altına aldı. Yavru tilki 24 saat sonra bulunduğu noktadan tekrar doğaya salınacak.

Yavru tilkinin saat 13.30 sıralarında bulunduğunu kaydeden Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Torul’da ki veterinerin ilk müdahalesi yapılan tilkinin 24 saatlik müşahede süresinin ardından aldıkları noktaya bırakacaklarını söyledi.

“Yıl boyunca 10 yaban hayvanı kurumumuza getirildi”

2017 yılının ilk 8 aylık süresinde trafik kazası, avına saldırırken zor duruma düşüp kuruma getirilen yaban hayvanı sayısını 10 olduğunu ifade eden Aydın, “Bunlardan 8 tanesi tedaviye cevap verdi ve aldığımız noktaya bıraktık. 2 tanesi ise tedaviye cevap vermeyince veteriner hekim kontrolünde gömdük” dedi.

“Özellikle yeni yetişen neslin yaban hayatıyla ilgili duyarlılığı çok fazla”

Vatandaşların son yıllarda yaban hayatındaki bu yaralanmalar konusunda çok hassas olduğunu kaydeden Aydın, “Vatandaşların, özellikle yeni yetişen neslin yaban hayatıyla ilgili duyarlılığı çok fazla. Bazen de vatandaşlar buldukları hayvanları tedavi edebileceği düşüncesiyle evlerinde tutuyor, tedavi edemeyince bizi arıyor. Yıl içerisinde tedaviye cevap vermeyen 2 hayvanın durumu da aynen böyle oldu” diye konuştu.

Bu tür durumlarda vatandaşların evlerinde tedavi etmek yerine kendilerine haber vermelerini isteyen ve uyaran Aydın, özellikle bahar mevsiminde hayvanların yavrularına dokunmamalarını istedi.