Araç satış ilanını ve özelliklerini şiirle yaptı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan ve internette arabasını satılığa çıkaran Ahmet Özsoy'un ilanda kullandığı şiir dili okuyanlara tebessüm ettiriyor.

Önceki yıllarda da benzer şekilde şiirli ilanıyla araç satışı yapan Özsoy, internete attığı yeni ilanında kafiye kurallarına da uyarak 3 kıtalık şiir yazdı. Özsoy, aracıyla ilgili bazı teknik bilgileri de şiir diliyle aktararak, esprili diliyle okuyanları gülme krizine sokuyor.

2011 model aracını internetten satışa sunan ve Kürtün Belediyesinde yazı işleri müdürü olarak çalıştığı öğrenilen Özsoy'un yazdığı ve kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla paylaşılmaya başlanan şiir şöyle:

Gümüşhane'den tüm dostlara selamlar, hayırlı satışlar dilerim,

Benim de aracım satılık sizleri araçla ilgili bilgilendirmek isterim,

Fiyat öldürmeye gerek yok gerektiği kadarını ben ikram eylerim,

Fazla parada, pulda gözüm yok, değeri ne ise onu talep ederim.

Aracım 2011 model orijinal, kazasız, boyasız baştan belirtmek isterim,

Yol tutuşu, çekisi, motoru fevkalade test etmenizi temenni ederim,

Hele yağmurlu havada cam tavan bir başka o zevki tatmanızı isterim.

İç döşemeler deri, koltuklar ısıtmalı, masaj harika tavsiye ederim.

Telefondan pazarlık olmaz, muhatabımı görmek, tanımak isterim,

Uzaktan gelecek arkadaşlar başımızın tacı, gönülden misafir ederim,

Araç satışa hazır borcu, harcı sıkıntısı yok hatırlatmak isterim,

Herkes gibi bende hayırlı satış, hayırlı müşteri temenni ederim.