Artabel yolunda çalışmalar sürüyor

Gümüşhane’nin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre yüksekliğindeki Abdalmusa Zirvesini bünyesinde barındıran ve Osmanlı-Rus harbine ait şehit mezarları, siper ve mevziler ile kağnı yollarının hala canlı olarak gözlendiği Artabel Gölleri Tabiat Parkı 21 adet buzul gölü, zengin florası ve çok sayıda endemik bitki çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen ve 58 bin 590 dekar alan sahip bölgenin gelişme planı 2013 yılında onaylanmıştı.

Önceki yıllarda yapılan giriş kontrol ve ziyaretçi tanıtım merkezi inşaatının ardından Gülaçar köyü Esentepe mahallesinden bölgeye ulaşımı sağlayan 2,7 kilometrelik kısımda yol genişletme ve bin metreküp duvar çalışması devam ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcanan çalışmalar tamamlandığında ulaşımın daha rahat olacağı bölgeye hem Gümüşhane hem de ülke genelinde ki dağcılar, çevreciler, kampçılar ile bilim insanlarının yanısıra vatandaşlar tarafından da daha rahat ulaşım sağlanacak.