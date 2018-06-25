Azranur son yolculuğuna uğurlandı

Merkeze bağlı Aktutan köyünden Erdal ve Havva Yavuz çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Azranur’un yürek burkan hayat hikayesi yine yürek burkan şekilde sonlandı.

Doğumundan itibaren hastalıklarla pençeleşen ve her seferinde yaşam savaşını kazanan Azranur’un kalbi beynindeki tümör nedeniyle olduğu son ameliyatın ardından daha fazla dayanamadı ve 13 yaşında hayatını kaybetti.

Doğumundan hemen sonra kalbinin delik olduğu anlaşılan, ardından sol gözünde kayma meydana gelen ve son olarak uykularından şiddetli baş ağrısı ile ağlayarak uyanmaya başlaması nedeniyle beyin tümörü teşhisi konulan Azranur’un ailesi diğer hastalıklarını tedavi ettirdikleri kızlarını beyin tümöründen kurtarmak için olağanüstü çaba gösterdi.

Türkiye’nin dört bir noktasında çare arayan hatta yurtdışı bağlantıları bile kuran Yavuz ailesi, geçtiğimiz günlerde ağırlaşan durumunu tedavi ettirmek için İstanbul’daki bir hastanenin yolunu tuttu. Azranur’un ailesi buradaki doktorlardan ameliyat için olumsuz cevap alınca aile bu kez Erzurum’un yolunu tuttu.

Geçen hafta Erzurum’da riski bir ameliyat olan Azranur’un minik kalbi başarılı geçen ameliyatın ardından kısa yaşamı boyunca sırtlandığı tüm hastalıkları daha fazla kaldıramadı ve hastanede durdu.

Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi olan ve evde eğitim gören Minik Azranur bugün Kemaliye camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Milletvekili Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.