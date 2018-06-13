Başbakan Binali Yıldırım Gümüşhane’de

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak il merkezindeki Atatürk Caddesi Belediye önünde partisince düzenlenen mitinginde vatandaşlarla buluştu. Burada yaptığı konuşmada Gümüşhane’nin 2014 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 75’le Cumhurbaşkanı seçtiğini, 1 Kasım seçimlerinde ise AK Parti dediğini hatırlatan Yıldırım, “16 Nisan halk oylamasında yine bizimle beraberdiniz. Yüzde 75 evet dediniz. Şimdi ise gün geldi çaktı, tarih 24 Haziran, Gümüşhane hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Türkiye’nin birincisi olmaya aday mısınız? Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’la yola devam mı? Güçlü hükümet, güçlü meclis diyerek Cumhur İttifakı’nı meclise gönderecek misiniz? Birliğimiz için, kardeşliğimiz için bu kutlu yürüyüşte beraber miyiz?” dedi.

“FETÖ’ye karşı bir olduk”

Gümüşhane’nin 24 Haziran seçiminin ne anlama geldiğini Atatürk Caddesi’nde gösterdiğini dile getiren Yıldırım, “Gümüşhane bugün ‘Vakit Türkiye vakti‘ diyor. Gümüşhane 16 yıldır bu memleketi kalkındırmak için ne mücadele verdiğimizi çok iyi bilir. Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye, bu kutlu yürüyüşe sahip çıktığınız için size minnettarız. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline kasteden FETÖ’ye karşı bir olduk, beraber olduk. Sizler bu meydanda ezanı dindirmediniz, ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz. Cumhurbaşkanınıza, hükümetinize, başbakanınıza sahip çıktınız. Hainlere diz çöktürdünüz. Bu ülkeden AK Parti’nin izlerini sileceklermiş. Hadi oradan. Gümüşhane buna izin verir mi? AK Parti demek millet ve hizmet demektir. Sizin yakıp, yıkmak istediğiniz şey Türkiye’nin ve milletin geleceğidir. Yedirir mi bu millet bunca yılın emeğini size” diye konuştu.

Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin, Türkiye’nin iyiliğini istemeyenlerin oyunlarının bitmediğini, başka başka yeni karanlık planlarla Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, “24 Haziran’da bu oyunu bozmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alanları dinliyorsunuz. Bu ülkenin, bu milletin faydasına ağızlarından bir laf çıkıyor mu? Bunların derdi size hizmet etmek mi? Gümüşhane çevre yolunu göster deseniz gösterebilirler mi? Gösteremezler. Çünkü yarısı tünel, yarısı viyadük. Helal olsun Gümüşhane’ye. Bu arada Gümüşhane çevre yolunu temmuzda açıyoruz. Eğer bunların derdi Türkiye olsaydı ortaya bir proje koyarlardı. Memleketin hiçbir şehrinde ’biz de şunu yaptık’ diyecekleri bir şeyleri var mı?” şeklinde konuştu.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yıkacağını, Kanal İstanbul’u yaptırmayacağını, nükleer santral ve yerli otomobile karşı olduğunu söylediğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Kardeşim ne istiyorsun? Yapılanı yok etmek, işleyeni durdurmak mı istiyorsun? Biz söylemiyoruz, kendileri söylüyorlar. Bu ülkeden AK Parti’nin izlerini sileceklermiş. Hadi oradan. Gümüşhane buna izin verir mi? AK Parti demek millet ve hizmet demektir. Sizin yakıp, yıkmak istediğiniz şey Türkiye’nin ve milletin geleceğidir. Yedirir mi bu millet bunca yılın emeğini size. Muhalefete soruyoruz. AK Parti 15 yılda 285 bin derslik, bin 245 hastane, 817 bin konut yaptı. Bunları da mı yıkacaksınız? AK Parti 585 bin öğretmen atadı. Bu öğretmenleri de işten çıkaracak mısınız? 131 yeni üniversite açtık, bunları da mı kapatacaksınız? 69 milyon vatandaşımıza hızlı internet hizmeti getirdik. Bunu da mı durduracaksınız. 20 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Kazıyıp bunları da tarla mı yapacaksanız? Hızlı trenleri durdurup kara trene mi döneceksiniz? Size yakışır belki de bu ilkellik bu ufuksuzluk asla bizim milletimize yakışmaz.”

“Onların vaatlerini biz 15 yıldır veriyoruz”

Muhalefete yönelik sorularını sürdüren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti döneminde doğalgaz kullanan il sayısı 6’dan 78’e çıktı. Yakında 81 il doğalgaz ile buluşacak. Peki, siz ne yaptınız? Siz ne kazandırdınız bu memlekete. AK Parti 525 tane baraj yaptı. Bunları da yıkıp suyu denize mi vereceksiniz? 5 milyon ağaçlandırma yaptı, bunları da kurutacak mısınız? AK Parti ihracatı 162 milyar dolara çıkardı, Türkiye’yi 3 kat büyüttü. Türkiye’yi 3 kat küçültecek misiniz? Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ve dünyanın en büyük havalimanını AK Parti bu ülkeye kazandırdı. Bunları ne yapacaksınız. Hiç sıkılmadan ’okulları ücretsiz yapacağız’ diyorlar. Yapılandan haberleri yok. ’Gençlere sosyal güvenlik ve sağlık hizmetini ücretsiz vereceğiz’ diyorlar. Uyan da balığa gidelim. AK Parti 15 yıldır bunları veriyor zaten."

Mitingin ardından havaalanının temelini atmak üzere helikopterle Köse ilçesine geçen Başbakan Yıldırım, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havalimanı temel atma töreni için Salyazı köyüne geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane ve Bayburt Valililerinin konuşmalarının ardından kürsüye gelen Başbakan Yıldırım, hem Gümüşhane’nin hem de Bayburt’un gönüllerindeki yerinin bir başka olduğunu belirterek, memleketin her köşesine hizmet götürmek için zamanla yarıştıklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“2 milyon yıllık kapasitesi olacak. 2 milyon insan gelecek. Bayburt’u, Gümüşhane’yi, Erzincan’ı, Giresun’u üst üste koy ancak 2 milyon eder. Onun için büyük bir havalimanı yapıyoruz. Toplam maliyeti 310 trilyon. Helali hoş olsun. İnşallah 2020’de havalimanımızı açmış olacağız, artık buraya uçakla geleceğiz. Gümüşhaneliler, Salyazılılar, Bayburtlular, gurbetçi hemşehrilerimiz, turistler artık yol çilesi çekmeyecek. Dünyanın 4 bir yanından uçakla buralara gelebilecekler. Havalimanımız Bayburt’a, Gümüşhane’ye ülkemize hayırlı olsun. Böyle önemli bir eseri sizler kazandırmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim.”

Bütün dertlerinin milleti, devleti birlikte yüceltmek olduğuna değinen Başbakan Yıldırım, “AK Parti’nin doğudan batıya, kuzeyden güneye, yurdun her köşesinde hizmeti var, izi var, mührü var. Haritaya baktığınızda bütün şehirlerde AK Partiyi görürsünüz, ay yıldızlı Türk bayrağını görürsünüz. 16 yıllık kalıcı eserleri görürsünüz. Bütün şehirlerimizi hizmet konusunda hep bir gördük. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirinden ayırmadık. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük. Eserlerimizi 81 ilimizde birer birer hayata geçiyoruz. 15 yılda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere hizmetlere dönüştük. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık. Türkiye’yi bölünmüş yollarla, havaalanlarıyla, modern demir yollarıyla, köprülerle, tünellerle donatacağız dedik, hamdolsun verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik” dedi.

Gümüşhane’ye 51, Bayburt’a ise 42 kilometre mesafede yer alan havalimanı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan projede 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist yer alıyor. 300 metre uzunluğunda 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak havalimanı projesinin 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. 24 firmanın katılımıyla ihalesi yapılan havalimanı 306,6 milyon lira bütçeyle tamamlanacak.