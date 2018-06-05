Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Gümüşhane’de

İlk olarak Gümüşhane Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Memiş’ten şehirde yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Gümüşhane’nin AK Parti iktidarlarında nüfus başına en çok kamu yatırımı alan illerin başında geldiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Işık, “Şehrimiz bir dönem çok yoğun göç veren bir şehirdi. Sürekli Gümüşhane dışarıya insanını gönderen, sürekli kan kaybeden bir şehir konumundaydı ama Allah’a şükürler olsun AK Parti iktidarı ile birlikte Gümüşhane’nin makus talihi değişti ve artık Gümüşhane kan kaybını durdurduğu gibi, dışarıdan gönderdiği insanların en azından bir kısmını geri kazanan bir vilayet haline geldi. O açıdan belki üniversitemizin de Gümüşhane’mize verdiği katkıyı zikretmemiz gerekiyor” dedi.

“Adı Gümüşhane ama insanlarının altın gibi kalbi var”

“Adı Gümüşhane ama insanlarının altın gibi kalbi var” değerlendirmesinde bulunan Işık, “Avrupa’nın en uzun, dünyanın ikinci en uzun tüneli 14,5 kilometre ve çift tüp tünelle Zigana’da yapılıyor. Bu tünelin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor yani Gümüşhane’nin dünyaya bağlanma süresi daha da kısalıyor. Trabzon’a ve dünyaya açılış mesafesi daha da kısalıyor. Burada inşallah 2019 yılının sonuna kadar Allah nasip ederse açılışı yapmayı hedefliyoruz. Bunlar bir ülkenin yani ’Bolu tünelini bu ülke, bu devlet yapamaz, biz burayı patates deposu yapalım.’ denildiği bir ülkenin aslında hangi noktadan hangi noktaya geldiğinin çok güzel bir göstergesidir Zigana Tüneli. Şu anda Zigana Tüneli büyüklüğünde olmasa bile bir yılda aynı anda inşa edilen yüzlerce tünel var. Onun için Allah’a hamdolsun, ülkemizin gidişatı iyi, gelişmeler son derece iyi. Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam ediyor” diye konuştu.

“Artık Gümüşhane bütün dünyaya çok daha yakın olacak”

Başbakan Binali Yıldırım’ın 13 Haziran günü Gümüşhane’ye gelerek Gümüşhane-Bayburt Havalimanının temelini atacağını ve kısa sürede de bu havaalanının hizmete alınacağını kaydeden Işık, “Artık Gümüşhane bütün dünyaya çok daha yakın olacak. Bayburt bütün dünyaya çok daha yakın olacak. Bu ve bunun gibi daha önceden hayal bile edilemeyecek projeleri artık ardı ardına hayata geçiren bir Türkiye var. Allah ülkemizin, milletimizin, memleketimizin yolunu açık eylesin. Allah memleketimizin bahtını açık eylesin. Türkiye istikrarını sürdürdükçe, Türkiye özellikle bu yürüyüşünü devam ettirdiği sürece çok daha güzel hizmetleri, çok daha güçlü bir Türkiye’yi hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız inşallah” şeklinde konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer ilgililerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşmaların ardından Vali Memiş Bakan Işık’a hediye takdim ederken, Bakan Işık da ziyaret anısına Vali Memiş’e plaket verdi.

Kodlama ve Robotik Şenliği

Başbakan Yardımcısı Işık ve beraberindeki heyet daha sonra Aydın Doğan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2. Kodlama ve Robotik Şenliği’nin açılış programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada dünyanın dördüncü sanayi devrimini yaşadığını hatırlatarak dördüncü sanayi devriminin diğer üç sanayi devriminden çok daha köklü değişiklikler getirdiğini ifade eden Işık, artık nesnelerin birbiriyle konuştuğu, yapay zekanın üretimde ve üretimin tüm süreçlerinde daha fazla kullanıldığı, simülasyon, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin artık üretimde çok daha fazla kullanıldığı dördüncü sanayi devrimini dünyanın yaşamaya başladığını söyledi.

Bütün ilişkileri kökten değiştiren dijital çağda, bu çağa hükmetmenin, bu çağda var olmanın yolunun kodlama olduğunu ifade eden Işık, “Bu çağ, yazılım üzerine kurulmuş bir çağ. Artık yazılımın girmediği alan yok. Evde ders çalışırken de yazılımı kullanıyorsunuz, sahada futbol oynarken de yazılımı kullanıyorsunuz veya bilgisayarda oyun oynarken de yazılımı kullanıyorsunuz. Yazılım demek, kodlama demektir. Kodları birleştirerek bir yazılımı elde ediyorsunuz. İşte kodlamayı bilmeyenlerin gelecekte söz sahibi olması mümkün değil” dedi.

“Gümüşkod uygulamasıyla bunun Gümüşhane’de çok güçlü temellerini atıyoruz”

Kodlamayla gençlerin ve çocukların problem çözmeyi, analitik düşünmeyi, veriler arasında bağlantı kurmayı, sebep sonuç ilişkisini geliştirebilmeyi öğrendiğini, bu şekilde sadece yazılım yapmayacaklarını, hayatlarındaki problemleri de kolaylıkla çözeceklerinin altını çizen Başbakan Yardımcısı Işık, “Bütün problemlerin çözüm yöntemi bellidir, analitik düşüneceksiniz, sebep sonuç ilişkisi kuracaksınız, verilenlerle istenenler arasında bağ kuracaksınız, sonra da problemi çözmüş olacaksınız. Şu anda biz Gümüşkod uygulamasıyla bunun Gümüşhane’de çok güçlü temellerini atıyoruz. Kodlamayı öğrenen gençlerin hayatta başarısız olması mümkün değil” diye konuştu.

“Artık ‘Başıma icat çıkarma’ cümlesinden, ‘Bir icat da sen yap yavrum’ cümlesine geçmeliyiz”

Velilere de kodlama konusunda çocuklarını motive etmelerini öneren, velilerin artık “Başıma icat çıkarma” cümlesinden, “Bir icat da sen yap yavrum” cümlesine geçmeleri gerektiğine dikkati çeken Işık, “Hiçbir başarının tesadüfi olmadığını bilmek zorundayız. Hiçbir başarı tesadüfi değildir, onun için başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekiyor, yani çok çalışmak, çok uğraşmak gerekiyor, asla yarım bırakmamak, yarı yolda terk etmemek gerekiyor. İşi sonuna kadar takip etmek ve kovalamak gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki başarı sizi peşinizden kovalar. O zaman başarı size kendisi gelir, yeter ki çalışalım, gayret edelim, ayran gönüllü olmayalım, her şeyi sonuna kadar devam ettirelim. Bunu başarırsak, hele hele kodlama, yazılım alanında kararlı, sabırlı ve inançlı olursak çok güzel bir gelecek sizleri bekliyor. Bundan dolayı sizlere, özellikle çalışma konusunda ’Aman ha yorulmayın, aman ha gevşemeyin’ diyorum. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Gümüşhane’mizin çocukları zekidir, eğer zeka çalışkanlıkla birleşirse o zaman başarı gelir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Işık ve protokol üyeleri şenlik kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere belge ve hediyelerini takdim etti.

Başbakan Yardımcısı Işık ve Vali Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile diğer yetkililerden oluşan heyet daha sonra 121 adet kodlama ve robotik projenin yer aldığı sergiyi tek tek gezerek projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Gümüşhane Lisesinin temeli atıldı

Başbakan Yardımcısı Işık buradaki programın ardından şehrin en köklü okullarından Gümüşhane Lisesinin yıkılan eski binasının yerine yapılan yeni yerleşkenin temel atma törenine katıldı. Toplam 24 derslikli okul, 200 kişilik pansiyon ve 600 kişilik spor salonundan oluşan kompleksin açılış töreninde halk oyunları gösterileri ve protokol konuşmalarının ardından Başbakan Yardımcısı Işık ve beraberindeki heyet butona basarak temel atmayı gerçekleştirdi.