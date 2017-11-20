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20 Kasım 2017 17:24

Başkan Çimen, Cumhurbaşkanı ve Gümüşhane halkına teşekkür etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti’nin 6.

Başkan Çimen, Cumhurbaşkanı ve Gümüşhane halkına teşekkür etti

20 Kasım 2017 17:24

Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Gümüşhane’ye gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.


AK Parti’nin Gümüşhane il kongrelerine katılmak için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gümüşhane Belediyesi’ni ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çimen, "Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti İl Kongremizin ardından Belediyemizde misafir ettik. Kendisine burada çalışmalarımızla ilgili bilgiler verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize çok önem veriyor ve şehrimizi seviyor. Halkımızın da Cumhurbaşkanımıza olan ilgi ve sevgisi çok büyük. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımızı ve kıymetli eşleri sayın Emine Erdoğan’ı coşkulu bir şekilde misafir ettik. Bu anlamda vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gümüşhane için önemli müjdeler verdiğini kaydeden Başkan Çimen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelerinden dolayı mutlu olduk. Şehrimize yeni spor salonu yapılacak. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız havalimanımızın 2019 kasımına yetişeceğini müjdeledi. Yine Zigana tünelimizin de 2019 yılında bitirileceğini müjdeledi. Her zaman ve her alanda şehrimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza Gümüşhane halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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