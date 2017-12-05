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05 Aralık 2017 08:39

Başkan Çimen, engellileri evlerinde ziyaret etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bazı engellileri evlerinde ziyaret etti.

Başkan Çimen, engellileri evlerinde ziyaret etti

05 Aralık 2017 08:39


Kent merkezinde bulunan yaklaşık 10 engelliyi evlerinde ziyaret ederek sohbet eden Başkan Çimen, engelleri nedeniyle evlerinden çıkamayan engellilere yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini kaydetti.


Başkan Çimen, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydederek, “Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onları bir gün değil her gün hatırlıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün sağlıklı yaşıyor olmamız yarın da sağlıklı olacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle empati yaparak engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına koşmaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimize yardımcı olmak öncelikle gönül işidir. Bu bilinçle hareket ediyor ve çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz. Bu vesileyle tekrar Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm engelli kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.


Başkan Çimen’e Gümüşhane Belediyesi Aile Yaşam Merkezi çalışanları da eşlik etti.




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