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05 Eylül 2018 09:28

Bu çeşmenin hikayesi de suyu da çok güzel

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Arılı köyündeki tarihi çeşme hem yapım hikayesi hem de suyunun soğukluğu ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

Bu çeşmenin hikayesi de suyu da çok güzel

05 Eylül 2018 09:28


Yıllar önce köy sakinlerinden Ömer Ağa’nın köyde yaşayan Rumlar’dan da para alarak yaptırdığı 6 kemerli düzgün yontma taşlarla yapılan çeşme bugün bile halen dimdik ayakta ve köyün hem sulama hem de içme suyu ihtiyacı için kullanılıyor.


Ömrünün büyük bir kısmını Almanya ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde geçiren köy sakinlerinden Halil İbrahim Olgun (73), babasından ve dedesinden dinlediklerine göre çeşmenin Rumlar’ın köyde yaşadığı dönemde Ömer Ağa tarafından yaptırıldığını söyledi.


Ömer Ağa’nın masrafı fazla tuttuğu için o dönem köyde oturan Rumlar’dan da para desteği alarak üzerinin kaplaması ve taşlarının Torul ilçesinin Çit deresinden getirilerek yaptırıldığını kaydeden Olgun, “O zaman çeşme 6 kemerli olarak yaptırıldı. 1952 yılında yanındaki dereden gelen sel felaketi sonucunda çeşmenin bir tarafına hasar verince kemerler yıkıldı. Burada oturan rahmetli Osman amca önderlik ederek bu kemerleri aynı taşla yeniden imal ettirdi ve bu hale getirdi. Yalnız kemerleri tam öne kadar getiremedi, 2 kemer iptal edildi şimdi 4 kemer olarak duruyor” dedi.


Çeşmenin suyunun da buz gibi soğuk olduğunu ve oldukça lezzetli olduğunu ifade eden Olgun, “Biraz kireçlidir ama içmeye doyumu olmaz. Kaynağı da 200 metre yukarıda. Eskiden buraya gelen su çok daha farklı lezzete sahipti. O zaman geldiği kanallar ağaçtandı. Daha sonra membasına kadar demir boruyla getirildi” diye konuştu.




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