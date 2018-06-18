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18 Haziran 2018 08:47

Bu kadar büyük ve sayıca fazlası ilk kez Gümüşhane’de bulundu

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kocadal köyünde vatandaşlar çok sayıda dev ‘kızıl mantar’ buldu.

Bu kadar büyük ve sayıca fazlası ilk kez Gümüşhane’de bulundu

18 Haziran 2018 08:47


Son günlerde yağışlı havanın da etkisiyle yüksek kesimlerde mantar toplamaya giden vatandaşlar bugüne kadar en fazla bir yada iki tane bulunan dev kızıl mantarlardan 10’dan fazla buldu.


Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü Dörene Mahallesi sakinlerinden Halil Solmaz ve Fuat Yetim mantar toplamak için köyün Gözeler denen mevkiine gitti.


Burada ‘damar’ diye tabir edilen alanlarda mantar arayan vatandaşlar sayısı 10’dan fazla olan dev mantarla karşılaştı. Bir tanesinin çapı 25 santimetre, ağırlığı da yaklaşık 2 kilogram olan mantarları güçlükle köye taşıyan vatandaşlar aileleriyle birlikte mantarları yedi.


Dev mantarları bulan ekipten Halil Solmaz, “Mantar toplamaya gittik. 25 santimetre çapında var. Bu bölgede ilk defa böyle büyük mantarlarla karşılaştık. Bir tanesinin ağırlığı yaklaşık 2 kilogram civarındaydı” ifadelerini kullanırken Fuat Yetim ise “Bu mantarlar zehirli değil. Henüz kurtlanmadığı için kısa süre önce çıktığı belliydi. Tadı et kadar lezzetli olan mantarları közde ve haşlayarak afiyetle pişirip yedik” diye konuştu.


Bu kadar büyük mantarların bir arada ve sağlam kalması da şaşkınlığa neden olurken Solmaz ve Yetim, önümüzdeki günlerde aynı bölgede tekrar mantar avına çıkacaklarını sözlerine ekledi.




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