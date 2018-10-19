Bu konser başka konser

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Gümüşhane Şubesi'nin mühendis, ev hanımı, kamu görevlisi, muhtar, terzi ve güvenlik görevlisi 18 gönüllü kadından oluşan ‘Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Korosu' konseri büyük ilgi gördü.

İlk olarak 2016 yılında ‘Hayata dokunuşlar' projesi kapsamında sahne alan Gümüşhane kadınlar korosu 2 yıl sonra tekrar bir araya gelerek konser düzenledi.

Gümüşhane Belediyesi ve Gümüştaş Madenciliğin destekleriyle Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser programı vatandaşların da büyük ilgisini çekerken, 27 solo ve koro parçanın seslendirildiği konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, eşi Birsen Çimen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Çelik'in de izlediği konserde TKB Gümüşhane Şubesi Başkanı Aynur Çubukçu'nun konuşmasının ardından ilk olarak Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi.

Solo ve koro halinde söylenen 14 türküyle salonda bulunanlar zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarken, salondaki çocuklar ise sahne önünde oynamayı ihmal etmedi.

Türk Sanat Müziğinde de seslendirilen 13 parça ile geçmişe yolculuk yapılırken programın sürprizi ise 18 kadından oluşan koroda eşi de bulunan Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kemal Çelik tarafından 2 ayrı solo parça seslendirilmesi oldu.

Haftada 3 gün çalıştılar

İzleyenlerin büyük bir kısmı kadınlar olan konserde vatandaşlar cep telefonlarıyla sık sık video ve fotoğraf çekerken programın ardından dakikalarca ayakta alkışlanan koroyu hayata geçiren TKB Gümüşhane Şube Başkanı Aynur Çubukçu, 2 aylık meşakkatli süreçte haftada 3 gün çalışarak ekibin sahne aldığını söyledi.

Çubukçu, “2016 yılında ‘Hayata dokunuşlar' projesi kapsamında çıkardığımız koro büyük ilgi görmüştü. O ilgiden sonra yine gönüllü arkadaşlarımla beraber tekrar bir çalışma yapmak istedik. 2 ay boyunca haftada 3 gün çalıştık. Turizm Fakültesi dekanımız da bize yardımcı oldu, gelip çalıştırdılar” dedi.

Koronun tamamen gönüllü kişilerden oluştuğunu kaydeden Çubukçu, “Ev hanımı, mühendis, terzi, kamu görevlisi, muhtar, güvenlik görevlilerden oluşan 18 kişiyle vatandaşlarımızın huzuruna çıktık. Müzik ruhun gıdasıdır. Şiirin nota ve ezgiye dönüş biçimi olan müzik bir eğlence aracı değil, güzellik, iyilik ve eğitim aracıdır. Müzik ruhu etkiler ve tedavi amaçlı bile kullanılabilir. Toplumların dili, dini, ırkı farklı olsa da müzikle anlaşabilirler” diye konuştu.

“Türküleri seviyorum”

Konserde solo türküler seslendiren koro üyesi kamu görevlisi Selma Kartal da 20 yıl İstanbul'da görev yaptıktan sonra Gümüşhane'ye geldiğini ve 6 yıldır bir kamu kurumunda çalıştığını hatırlatarak, “İstanbul'da yine Türk Halk Müziği korosuna katılıyordum. Mehmet Erenler ve Cengiz Özkan'la çalıştım. ODTÜ ve İTÜ mezunları derneğinin Türk Halk Bilimleri Topluluğunun korosundaydım. İstanbul'da, ODTÜ'de ve İzmir'de sahne alıyorduk. Türküleri seviyorum. Türkülerden daha güzel bir şey yok. Geçen yıl da teklif gelmişti ama bu yıl geldim ve memnun da kaldım. Seyircilerin tepkisi de çok güzeldi. Kalabalık bir kitleye karşı türkü okuduk. Çok emek sarf ettik arkadaşlarımla. Konserimiz iyi geçti. Yine olsa yine çıkarım” ifadelerini kullandı.