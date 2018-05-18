Bu köyden iftarda aç geçemezsiniz

İl merkezine 24 kilometre mesafedeki Kırıklı köyünde eski muhtar merhum Alim Aşkın tarafından başlatılan hayırlı gelenek nesilden nesile aktarılarak devam ettiriliyor.

Merhum Aşkın’ın işlek bir karayolu kenarındaki köy kahvesinde bir iftar saatinde kamyon sürücüsünün ekmek-zeytinle iftar yaptığı görmesinin ardından başlayan gelenek ilk yıllarda köylülerin evlerinde yemek yaparak getirmesiyle başladı.

Daha sonra sırf bu hayırlı gelenek için köyde özel mutfak kuran köylüler, sadece Ramazan ayında çalışmak üzere aşçı ve yardımcı tutarak bu hizmeti her iftarda 4 çeşit yemekle hergün farklı bir menüyle profesyonel hale getirdi.

Ülke genelinde bilinirliği de artan gelenek Gümüşhane’de başka köylerde ve diğer şehirlerde de uygulanmaya başlarken, köylüler bu hizmeti ilelebet sürdüreceklerini söyledi.

Kırıklı köyü muhtarı Hasan Yağız, bilenlerin iftar saatine göre kendini ayarlayıp buraya gelip iftarını yapıp sonra tekrar yoluna devam ettiğini belirterek, “Yemek için hayırsever vatandaşlar para veriyor. Bizde kumanya alıp mutfağımıza getiriyoruz. Aşçımız yemeğini yapıp kahvenin yanındaki alanda köylülerin yardımıyla servis yapılarak yürütülüyor” dedi.

İlk başta merhum muhtar Alim Aşkın’ın bu geleneği başlattığını hatırlatan Yağız, “Kahvede vatandaşın biri gelmiş iftar açacak. Pide, zeytin, peynirle orucunu açacağını görünce biz böyle bir şey yapsak olur mu diyerek köylülerle paylaştı. Komşuların da olurlarıyla evlerden sırayla yapılan yemeklerle başladık bu işe” diye konuştu.

Vatandaşların bu hizmet için sürekli dua ettiğini kaydeden Yağız, “Bu iş gönül işi” diyerek hizmetin önemine vurgu yaparken bu işin benzerlerinin yapılmaya başlanmasından da çok mutlu olduklarını belirterek, “İsteriz ki her yerde böyle bir gelenek başlatılsın. İnsanlar yollarda aç kalmasınlar” ifadelerini kullandı.

Muhtar Yağız, geleneği bilmeyen bazı vatandaşların yemeğin ardından lokanta sanarak para vermek istediğini ve almayınca da teşekkür edip hayır dualarıyla yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.

Van’ın Erciş ilçesinden gelen Mahmut Benzer ise daha önce televizyonda bu organizasyonu gördüğünü, bu tür bir uygulamanın örneğini de görmediğini belirterek köylülere teşekkür etti.

Bu yıl Kırıklı köyünde ki organizasyonun mutfağını devralan ve günde 4 çeşit yemek çıkaran 35 yıllık aşçı Emsal Şahin ise daha önce kendisinin de bir iftar vakti burada yemek yediğini hatırlatarak, “Rahmetli Alim Aşkın muhtarım döneminde bende burada orucumu açmıştım. Köylüler onun başlattığı bu hayırlı geleneği devam ettiriyor” dedi.

Günlük 4 çeşit yemek çıkardıklarını ve hergün farklı menü yaptıklarını kaydeden Şahin, “Ortalama 80 kişilik yemek çıkarıyoruz. Yoldan geçen bütün vatandaşlar burada gelir ve yemeğini yer. Köylünün yardımıyla devam ediyor. İnşallah böyle yıllarca devam eder gider” şeklinde konuştu.