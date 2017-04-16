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16 Nisan 2017 14:22

Bu köyün yalnızca 9 seçmeni var

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kayabaşı köyünde yalnızca 9 seçmen sandığa gitti.

Bu köyün yalnızca 9 seçmeni var

16 Nisan 2017 14:22

Seçmen sayısı 10’un altında olduğu için köylüler komşu köyde kurulan sandıkta oy verdi.


Gümüşhane’de anayasa değişikliği referandumu için bugün saat 07.00’de başlayan oy verme işlemleri devam ediyor. İl genelinde 101 bin 44 seçmenin oy kullanacağı Gümüşhane’de merkez ilçede en az seçmen Yağmurdere Vadisi’nde yer alan 18 köyden birisi olan Kayabaşı köyünde. Seçim Kurulu kayıtlarına göre il merkezine bağlı en az seçmeni olan il merkezine 53 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı köyünde oy kullanacak seçmen sayısı 9 olarak tespit edilirken, seçmen sayısının 10’un altında olması nedeniyle köyde sandık kurulmadı. Köylüler 4,5 kilometre uzaklıktaki Esenler köyünde kurulan 1135 numaralı sandıkta oy kullandı.


Esenler köyü muhtarı Adem Çakmak, yaptığı açıklamada“Referandum dolayısıyla sandıklarımız kuruldu. Oylarımızı kullanıyoruz. Köyümüzün 20 seçmeni var. Kayabaşı köyünde de seçmen sayısı 10’un altında olduğu için onların 9 seçmeni de bizim köyde oylarını kullanıyor. Referandum sonucu vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” dedi.




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