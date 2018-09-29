Cam seyir terası 267 günde Gümüşhane nüfusu kadar ziyaretçiye ulaştı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 5 Ocak 2018 tarihinde açılan ve 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terası 267. gününde 29 Eylül 2018 saat 11.50'de Gümüşhane'nin toplam nüfusu olan 170 bin 173 ziyaretçiye ulaştı.

Yaz boyunca her gün Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen bir çok ziyaretçiyi ağırlayan Torul ilçesinde ki Tarihi Torul Kalesi üzerinde bulunan Cam Seyir Terası Gümüşhane'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en gözde turizm merkezlerinden biri konumuna geldi.

Torul Belediye Başkanı Mimar Nidai Köroğlu, 170 bin 173'üncü ziyaretçi olan Özer Yetim'i Cam Seyir Terası'nda tebrik ederek üzerinde Seyir Terası fotoğrafının yer aldığı hediyeyi takdim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köroğlu, “İlk hedefimiz 100 bin ziyaretçiyi ilçemize getirmekti. Bunu hep birlikte başarmanın mutluluğunu yaşadık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere emeği geçen herkese ilçe halkım adına teşekkürlerimi iletiyorum. 100 bin ziyaretçi hedefinden sonra yıl sonuna kadar 200 - 210 bin ziyaretçi aralığını hedefliyoruz. Adrenalin seven herkesi bu güzel ortamda ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaya devam edeceğiz herkesi ilçemize davet ediyoruz” dedi.