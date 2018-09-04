Cam seyir terasına kır lokantası yapılacak, yolu ağaçlandırılacak

Torul Orman İşletme Müdürü Aziz Altınışık, 20 hektarlık B tipi mesire alanı olan Torul Kalesi Cam Seyir Terasının kır lokantasının planlanarak yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde iki katlı toplam 500 metrekare alan olarak gerçekleştirilecek yapının bölgeye gelen çok sayıda ziyaretçi için elzem bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Altınışık, ayrıca karayolundan cam seyir terasını ulaşımı sağlayan yolun 30 dönümlük kısmında da ağaçlandırma yapacaklarını kaydetti.

Seyir terasına giden yolun alt kısmında ağaçsız olan kısmın ağaçlandırılması için planlama ve projesinin yapıldığını, bağlantılarının gerçekleştirildiğini dile getiren Altınışık, “30 dönüm alanda Ekim ayına kadar dikimi gerçekleştireceğiz. Bu yöre kurak bir yöre olması nedeniyle sarı çam ve akasya tercih edeceğiz. Kuraklığa dayanıklı türleri tercih etmek zorundayız” dedi.

Cam seyir terasının mimarı olan Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu ise 7 ayda 155 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir terasının bölgenin turizmde cazibe noktalarından birisi haline geldiğini, Belediye olarak hem işletmeci hem de yatırımcı oldukları bölgede ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

“Zipline, kalenin restorasyonu ve yapay şelaleyi hayata geçirince 1 milyon turisti aşarız”

Bu yıl ki hedefleri olan 100 bin turisti aştıklarını, 200 bini yılbaşına kadar göreceklerini düşündüklerini kaydeden Köroğlu, “İlerleyen süreçte 2 hatlı bir zipline hattı, gidiş hattı 880, dönüşü 600 metre olan bir zipline hattı planlıyoruz. Ayrıca mevcut alandan tarihi Torul kalesine yürüyüş merdiveni, kalenin restorasyonu ve oradan da terminal bölgesine iniş ve son olarak ta Harşit çayından buraya su basarak buradan aşağıya yapay bir şelale yapmayı planlıyoruz. Yatırımcılara arsa temin ederek turistik otel veya alanın B tipi mesire alanından A tipi mesire alanına çevrilerek buraya bir otel yapılmasını sağlamayı düşünüyoruz. Bunları yaptığımız zaman bu bölgenin turizm potansiyeli 3 yıl sonra yılda 1 milyona çıkacak. Bunu çok açık bir şekilde beyan ediyorum” diye konuştu.