CHP milletvekilleri Tarhan ve Bakan Gümüşhane’de

Tarhan ve Bakan 24 Haziran seçimlerine kadar Gümüşhane’de kalacak, oylarını da Gümüşhane’de kullanacak.

CHP Genel Merkezinin seçim güvenliği görevlendirmesiyle Gümüşhane’ye gelen milletvekilleri Tarhan ve Bakan, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Parti yöneticileri, milletvekili adayları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 24 Haziran seçimleri için üzerinde en çok konuşulan konunun seçim güvenliği olduğunu, bu konuda partisinin özel bir çaba sarf ettiğini söyledi.

“İttifaktaki partiler hepimizin ortak savunduğu değerler noktasında bir araya geldiler”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu kaydeden Bakan, “Hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimleri var. Parlamento seçimlerinde geçmişte olmayan bir ittifak oldu bizim açımızdan. Millet ittifakı. Merkezde siyaset yapan, sosyal demokrat bir parti, milliyetçi demokrat bir parti, muhafazakar demokrat bir parti farklı siyasi eğilimleri temsil eden partiler bir araya geldi ve ittifak oluşturdular. Bunun Türkiye için anlamı çok büyük. Bu farklı düşüncelerdeki partiler insanlığın ortak idealleri, uygarlığın üzerine inşa edildiği adalet gibi demokrasi gibi hepimizin ortak savunduğu değerler noktasında bir araya geldiler” dedi.

“Bu ittifak Türkiye’nin huzur ve barışı için şart”

Adalet, tarım, ekonomi ve eğitim sistemiyle ilgili yaşanan sorunları aktaran Bakan, “Millet ittifakı Saadet Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti’nin içerisinde olduğu bu ittifak Türkiye’nin huzur ve barışı için, kardeşlik için, Kars’tan Edirne’ye gönül köprüsünün kurulması için de şart. Türkiye için bir risk olan bu seçim aslında bir fırsat. Gümüşhane için de bir fırsat. Burada sosyal demokrat bir milletvekili olsun diye arzu ediyor ve onun mücadelesini veriyoruz. Sizlere desteğe, katkı sunmaya geldik. Hem seçim güvenliği noktasında hem de son günlerde neleri yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Umuyorum Pazar günü yapılacak seçimde Gümüşhane’den bir CHP’li milletvekili çıkaracağız” diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da aynı zamanda Gümüşhaneli olduğunu hatırlatarak CHP Genel Merkezinin 5 şehre milletvekili görevlendirmesi yaptığını ve seçim sürecinde Van, Şanlıurfa, Çankırı, Gümüşhane ve Erzurum illerinde 12 milletvekiliyle görev yapacaklarını kaydetti.

“Sandığa sahip çıkması gereken YSK, il ve ilçe seçim kurulları”

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir partinin seçim güvenliği açısından milletvekili görevlendirdiğini ifade eden Tarhan, “Bu demokrasimiz açısından üzücü bir olay. Türk halkı geçmişte sandıklara her zaman sahip çıkıp, her zaman hangi parti iktidara gelirse gelsin o partiyi alkışlamıştır. Ama bir yıl önce yaşadığımız referandumda YSK’nın mühürsüz oylarla ilgili adaletsizliği, hukuksuzluğu yaptığı o günden sonra Türkiye’de sandığa güven duyulmadı. Seçim çalışmalarımızda bize en çok sorulan soru ‘Sandığa sahip çıkacak mısınız?’ oldu. Aslında sandığa sahip çıkması gereken YSK, il ve ilçe seçim kurulları” şeklinde konuştu.

“Gümüşhane halkına ve sandık başında hangi partiden olursa olsun hemşehrilerime güveniyorum”

Milletvekili arkadaşı Murat Bakan ve kendisinin kendi seçim bölgelerinde kendilerine değil de Gümüşhane’de oy kullanacaklarını ifade eden Tarhan, “Gümüşhane halkına ve sandık başında hangi partiden olursa olsun hemşehrilerime güveniyorum. Gümüşhane insanı dürüsttür, demokrattır, vatanına bağlıdır, milletini sever. Sandıklara hangi parti görev verirse versin sahip çıkacaklarını, halkın iradesine saygı duyacaklarını düşünüyorum. Biz onlara güç vermeye, destek vermeye, moral vermeye geldik. Yıllar sonra ilk kez bu bölgede milletvekili çıkarma şansımız var” diye konuştu.

Toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Bedri Ağaç ise seçim için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, Gümüşhane tarihinde ilk defa sandıkların 96’sına ulaştıklarını, seçmeni az olan 21 tane sandık kaldığını söyledi.

“En büyük hedefimiz Gümüşhane’de 41 yıl aradan sonra bir CHP’li milletvekili çıkarmak”

Bu 21 sandık dışında her yerde sandık kurulu görevlileri, müşahitler görevlendirdiklerini, her ilçede avukatları olduğunu, il merkezinde 2 avukatları, kendilerine destek olmak üzere Ankara barosundan gelen 5 avukatları olduğunu hatırlatan Ağaç, “En büyük hedefimiz Gümüşhane’de 41 yıl aradan sonra bir CHP’li milletvekili çıkarmak. Bu noktada aldığımız mesafede bu hedefi gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. İttifak sayesinde oylar zayi olmuyor. Geçmiş dönemlerde en büyük eksiklik güçlü parti imajı nedeniyle oy kaymalarımız oluyordu partimizden. Bu dönem o da olmayacak. İyi bir adayımız var ve iyi hazırlandık. Bu yıl Türkiye’de sürprizin en büyüğünü Gümüşhane yapacak ve 41 yıl sonra inşallah bir milletvekili çıkaracağız. Artık emeklerimizin sonuna geldik. Bu saatten sonra yapılacak iş vatandaşın namusu sayılan oylara sahip çıkılması, milli iradenin doğru yansımasının sağlanması. Bizim kalan 2 gündeki çabamızın ana noktası bu olacak” şeklinde konuştu.

CHP Gümüşhane Milletvekili adayı Mahir Can da milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Murat Bakan’ın Gümüşhane’ye gelmesinin kendileri için büyük bir destek olduğuna değinerek, “Gümüşhane’de 41 yıl sonra milletvekili olma şansına sahip olacağım için gururluyum. Burada tarih yazacağız. Seçim kararı alındıktan sonra sahaya çıkan ilk partiyiz biz Gümüşhane’de. Sahada bunun karşılığını da aldık. Bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Hepimiz her koldan sahada çalıştık” ifadelerini kullandı.