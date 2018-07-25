Çoruh EDAŞ Basın Bayramında gazetecilerle buluştu

Ş. (EDAŞ) Gümüşhane İl Müdürlüğü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle ilde görev yapan gazetecilerle buluştu.

Tarihi Ataç Konağında gerçekleştirilen programa Gümüşhane Çoruh EDAŞ İl Müdürü Muhammet Özkurt, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ile kurum yöneticileri ve gazeteciler katıldı.

Programda konuşan Gümüşhane Çoruh EDAŞ İl Müdürü Muhammet Özkurt, doğru haberi ilkeli ve tarafsız bir şekilde vatandaşa sunmak adına ciddi gayret gösteren basın emekçilerinin gününü kutladı.

“Daha iyiye ulaşmak için eleştirel ve doğru haberler anlamında sizlere her zaman ihtiyaç duyuyoruz”

Gümüşhane basınını sürekli takip ettiklerini dile getiren Özkurt, “Gümüşhane için, ülkemiz için daha iyi yere gelebilmek adına doğru haberleri sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Hep bir adım daha ileri gitmek adına, kişisel değil, toplumun geniş kesimlerine hitap ederek haberlerinizi sunuyorsunuz. Kamu faaliyeti gösteren bir şirket olarak sizleri en önemli paydaşlarımızdan birisi olarak görüyoruz. Daha iyiye ulaşmak için eleştirel ve doğru haberler anlamında sizlere her zaman ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Çoruh EDAŞ’ın Basın Bayramı programlarını geleneksel hale getirmesi nedeniyle kurum yöneticilerine teşekkür eden Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ise 24 Temmuz’un 110 yıl önce Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.

“İnşallah yeni sistemle bayram olarak kutlarız”

110 yıl içerisinde bu bayramın deforme olduğunu ifade eden Köprülü, “O günden bugüne yapılan yasal düzenlemelerle yeniden eski günlere döndük gibi. Son yıllarda daha çok basın dayanışma günü diyoruz. İnşallah Türkiye’nin yeni geçtiği sistemle birlikte yapılacak düzenlemelerle tekrar bunu dayanışma ve bayram olarak kutlarız. Ümidimiz o yönde” dedi.

“Şuanda biz meslek kuruluşu değiliz”

Türkiye’nin en büyük basın çatısı olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 2,5 yıldır hazırladığı yasa teklifiyle gazeteciliğin meslek olarak tanınması hususunda çalışmaların sonuna gelindiğini kaydeden Köprülü, “Bu yasal düzenlemeler hayata geçince gazetecilik o zaman bir meslek haline gelecek. Şuanda biz meslek kuruluşu değiliz. Yasayla birlikte doktorlar gibi, avukatlar, eczacılar gibi oda konumuna geleceğiz” diye konuştu.

“Dijital çağa ayak uydurmak zorundayız”

Basın özgürlüğünün yalnızca yazılan haberle olmadığını savunan Köprülü, şunları kaydetti: “Ekonomik özgürlüğü olmayan hiçbir sektör özgür değildir. Gazetelerimiz şuanda tamamen devletin elinden gelecek olan ilanlara bakıyor. Hızla dijitalleşiyoruz. Biran önce internet yasasının geçmesini bekliyoruz. Dijital çağa ayak uydurmak zorundayız.”

Dünyada basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye’nin çok iç açıcı bir durumda olmadığına değinen Köprülü, “Tek temennimiz Türkiye’nin yeni geçtiği sistemde hızlı çıkan kanunlarla, yasal düzenlemelerle basın sektörünün yeniden ele alınacağını düşünüyoruz. O yönde çalışmalar var” şeklinde konuştu.

Program geleneksel hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.