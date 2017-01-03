Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 21:52

Dağcılar Zigana’da Buluşacak

Dağcılar Zigana’da Buluşacak

03 Ocak 2017 21:52

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü (AFADEM) afet ve acil durumlara yönelik Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağında ‘Doğada arama ve kurtarma eğitmenliği kış oryantasyon eğitimi’ düzenleyecek.
Gümüşhane Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mesut Bayrak, Zigana dağı mevkiinde açık arazi şartlarında 5-11 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak olan “Doğada arama ve kurtarma eğitmenliği kış oryantasyon eğitimine” daha önceki eğitimleri almış olan İzmir, Bursa, Adana, Balıkesir, Antalya, Afyon, Denizli, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş illerinden 20 dağcı katılacağını söyledi.
AFADEM’den 5 eğitim görevlisinin katılacağı eğitim programında dağcı arama kurtarma teknisyenlerinin üst düzey bir eğitim alacağını kaydeden Bayrak, yapılacak olan eğitimin Gümüşhane ve Zigana’nın tanıtımı içinde önemli olduğunu belirterek, “İlimizin tanıtımı açısından ben önemsiyorum bu eğitimi. Mayıs, Haziran gibi ilimizde başka bir eğitim daha planlıyoruz. Bizim için en önemli tarafı Zigana Dağının tanıtımına katkıda bulunacak. Türkiye’nin birçok ilinden gelecek olan dağcılar Zigana dağında buluşacak. 25 dağcı İzmir’den Erzurum’a, Samsun’dan Mersin’e kadar Türkiye’nin her tarafından dağcılar katılacak. Gümüşhane tanıtımı için iyi bir şey olacak” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç