Dede mesleğini sürdürmek için Su Ürünleri Mühendisliği okudu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dedesinin 28 yıl önce kurduğu alabalık çiftliğini işleten su ürünleri mühendisi Hüseyin Taşkın, alabalığın bol tereyağında ve kısık ateşte pişirilmesi gerektiğini söyledi.

Tesisi dedesi Mustafa Taşkın'ın 1990 yılında Almanya'dan dönüş yapıp bahçeyi ve araziyi aldıktan sonra kurduğunu, yıllar sonra kendisinin devralarak dede mesleğini devam ettirdiğini dile getiren Taşkın, su ürünleri mühendisliğini dede mesleğini sürdürmek için okuduğunu belirtti.

Gümüşhane'nin ‘Alabalık' vadisi olarak adlandırılan ve yıllık 89 ton alabalık üretimi yapılan Musalla-Gülaçar Vadisinde yer alan tesislerden birisi olan Taşkınlar Alabalık Çiftliği'nde hem yavru üretimi yapan hem de porsiyon alabalık satışı yapan Taşkın, alabalığın en iyi nasıl pişirildiğini anlattı.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın eteklerindeki vadide yer alan Kalecik köyü sınırlarındaki tesislerde arazilerinden çıkan kaynak suyuyla kurulan tesisin yıllık kapasitesinin 48 ton olduğunu ve yine yıllık 1 milyon 800 bin yavru kapasiteleri olduğunu kaydeden Taşkın, hem yavru üretimi yaptıklarını hem de porsiyonluk balık satışı yaptıklarını söyledi.

Balık satışlarının denizlerdeki av yasağı kalkıncaya kadar iyi olmasına karşın bu günlerde durgunlaştığını kaydeden Taşkın, “İyi alabalık bol tereyağında, ağır ateşte yavaş yavaş pişer. Burada yenilen balıkla evdeki balığın lezzetinin birbirini tutmamasının sebebi de bölgedeki hava ve suyuyla olduğu kadar ustasıyla da ilgilidir” dedi.

Balıkların sofraya gelmeden önceki sürecini de anlatan Taşkın, “Balıklarımız havuzdan tutulup temizleniyor. Sularını süzdükten sonra bir süre dinlendiriliyor. Tuzunu vurduktan sonra mısır ununa batırıp tereyağında kızartıyoruz. İşin sırrı tereyağında. Normalinde bir kişi 3-4 taneyle doyar ama 9-10 balık yiyeni de gördük” diye konuştu.