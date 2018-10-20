Denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki Yeşil Yol çalışmaları havadan görüntülendi

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarında yer alan Santa Antik Kenti'ne ulaşımı sağlayan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından Yeşil Yol projesi kapsamında finanse edilen yolda beton yol çalışmaları devam ederken, denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki çalışmalar havadan görüntülendi.

Yeşil Yol kapsamında finanse edilen, Gümüşhane Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve İl Özel İdaresi teknik personeli tarafından projelendirilerek kontrollük hizmetleri yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 7 bin 500 metrelik kısımda beton yol çalışması tamamlandı.

Taşköprü Yaylası-Santa Antik Kenti arasındaki 11 kilometrelik yolda gerçekleştirilen çalışmalar için geçen yıl yaklaşık 6,4 milyon liraya ihalesi gerçekleştirilen proje kapsamında ilk olarak yolda genişletme, kazı, altyapı ve sanat yapıları çalışmaları tamamlandı.

370 takvim gününde bitirilmesi planlanan fakat bölgedeki zorlu hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan çalışmalar kapsamında önceki yıllarda bir aracın bile güçlükle geçtiği yol 7 metre genişliğinde ve teknik olarak gereken yerlerde hasır demirli şekilde betonla kaplanıyor.

Şehrin ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Santa Antik Kenti'ne ulaşımı sağlayacak yolda çalışma sahasının denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunması nedeniyle yüklenici firma tarafından bölgeye şantiye, beton santrali ve konkasör tesisi kuruldu. Zorlu hava şartlarında devam ettirilen çalışmalar kapsamında şuana kadar 7 bin 500 metreyi aşan kısım betonla kaplandı. Çalışmaların devam ettiği ve kontrollü olarak kısım kısım vatandaşların kullanımına sunulan yol Santa Antik Kentinin 7 mahallesinden birisi olan Piştovli mahallesi girişine kadar yapılacak.

Bu yıl bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında mahalleye girişten itibaren 300 metrelik kısımda doğaltaş parke yapılması ve yoldaki tehlikeli kısımlara da oto korkuluk yapılması planlanıyor.

Öte yandan karayolu ağında yer alan Yağmurdere-Taşköprü yaylası arasındaki kısımda Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bir kısmını asfaltla kapladıkları yolda Çorak köyü yol ayrımından Taşköprü yaylasına kadar olan kısımda asfalt öncesi genişletme ve altyapı çalışmalarını da sürdürüyor.