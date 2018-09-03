Denizi olmayan şehre deniz bisikleti geldi

Harşit Çayı’nda yapılan düzenleme ile oluşturulan gölette gezinti yapılabilmesi için 2 adet deniz bisikleti vatandaşların hizmetine sunuldu.

Türkiye’nin en büyük açılabilir şemsiyesine sahip olan, sinema salonları, bowling ve oyun alanları ile vatandaşların rahatlıkla piknik yapabilecekleri ve Türkiye’de örneği az olan çok sayıda kamelyaya sahip parka Belediye Başkanı Ercan Çimen’in talimatıyla yeni bir sosyal donatı daha eklendi.

Parkın hemen yanından akan Türkiye’nin en hızlı akan çayı unvanına sahip Harşit Çayına yapılan bentle yükseltilen su seviyesinde artık isteyen vatandaşlar deniz bisikleti sürebilecek.

Büyük şehirlerdeki büyük parklarda, denize kıyısı bulunan şehirlerde plajlarda bulunan deniz bisikletlerinden şimdilik 2 tanesi oluşturulan alanda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Sema Doğan Parkı’nın sosyal yaşam merkezi haline getirdiklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl burada başlattığımız çalışmalar sonucu Sema Doğan Parkı’nı bir sosyal yaşam ve cazibe merkezi haline getirdik. Vatandaşlarımıza burada daha çok zaman geçirebilmeleri için yeni hizmetler sunma gayreti içerisindeyiz. Bilindiği gibi burada sinema, bowling, etkinlik alanı, oyun ve piknik alanları gibi birçok bölüm bulunuyor. Şimdi ise Harşit Çayı üzerinde DSİ ile yaptığımız çalışma sonucu oluşturduğumuz gölete deniz bisikleti koyduk. Vatandaşlarımız bu deniz bisikletleri sayesinde Harşit Çayı üzerinde gezinti yapabiliyor. Vatandaşımıza hizmet etmek için yapmış olduğumuz yeniliklere her geçen gün bir başkasını daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.