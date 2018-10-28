Dev çam ağacı hem boyutu hem de hikayesi ile dikkat çekiyor

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Günay köyünde bulunan dev çam ağacı hem hikayesi hem yaşı hem de şemsiyeye benzeyen şekliyle dikkat çekiyor.

Köyün Çayırlar Mevkiinde yer alan çam ağacı hem üst dallarının oluşturduğu ve bölgede tek olan şemsiye şeklinde olması hem de hikayesiyle biliniyor. Köy sakinlerinin yüzlerce yıl yaşında olduğunu kaydettiği ve 3 kişinin çevresini ancak sarabildiği çam ağacının boyu 14 metre ve çevresi 330 santimetre olarak ölçüldü.

“Ruslar ağacın ikizini kestiler”

Bölgedeki hem en kalın hem de en yaşlı ağaç olan çam ağacının kuşaklar boyu gelen hikayesini anlatan köy muhtarı Kader Çubukçu, “Üst tarafta bu çamın ikizi vardı. Bundan daha kalın olduğu söyleniliyor. Rus işgali döneminde Ruslar buraya geldiğinde buradaki ormanlar yoktu. Sadece 2 tane çam ağacı vardı. Gelen Rus askerlerinin ağaç olmaması nedeniyle bu çam ağacını keserek askerlerine yemek pişirdiği söylenir. Bu da bize bir miras olarak bırakıldı. İyi ki bunu kesmediler. Elimizde kalan, köyümüzü temsil eden bir anıt ağacımız” dedi.

“En büyük özelliği şemsiye şeklinde olmasıdır”

Çam ağacını 3 kişinin ancak kucaklayabildiğini kaydeden Çubukçu, “En büyük özelliği şemsiye şeklinde olmasıdır. Yeşil alan içerisinde üst tarafında göl var. Bu gölde Temmuz ayına kadar su oluyor. Daha sonra su kalmıyor. Köyümüz için iyi bir noktada. Turist çekeceğine inanıyorum ilerleyen dönemlerde. Milli parklardan arkadaşlar geldi baktılar. Rapor hazırlıyorlar. Bundan sonrası devletimizde” diye konuştu.