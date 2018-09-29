Doğu Karadeniz sahilindeki havalimanlarına hava muhalefeti nedeniyle inemeyen uçaklar buraya inecek

Gümüşhane'de 13 Haziran'da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve şehrin rüya projelerinden birisi olan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Altyapı çalışmaları kapsamında 5 milyon metreküp kazı ve dolu imalatı 150'ye yakın makineyle sürdürülüyor.

Yaklaşık 300 milyon liraya ihale edilen ve 1,5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanan altyapı çalışmaların ardından pist uzunluğu 3 kilometre, genişliği de 60 metre olacak uluslararası düzeyde uçakların inebileceği havalimanı tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olacak.

Mania hattı ve diğer coğrafi şartlar açısından Karadeniz sahilinde görülen sis ve pusunun olmadığı bir havalimanı olan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı özellikle sahil şeridinde yaşanacak hava muhalefeti nedeniyle oralara inemeyen uçakların bile tercih edeceği ilk havalimanı olacak.

Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde yapımı devam eden havalimanında Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse İl Genel Meclisi üyesi Tuncay Taşdemir ve diğer yetkililerle birlikte incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, havalimanı inşaatının şantiye şefi Selçuk Ertuğrul'dan brifing aldı.

Burada konuşan Şantiye Şefi Selçuk Ertuğrul, projeyi hızla sürdürdüklerini, şuanda yaklaşık 200'e yakın personel ve 150'ye yakın makine ekipmanlara çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Havalimanının yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olarak projelendirildiğini hatırlatan Ertuğrul, “3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde pist gövdesine sahip, yaklaşık 450 hektar üzerine kurulu bir proje. 2019 yılı sonu itibariyle bitirmek için gayret ediyoruz, çalışmalarımız da o yönde. Burada yürüttüğümüz faaliyet projenin alt yapısını oluşturmaya yönelik. 2. etabı olan üst yapısı biz bitirdikten sonra ihaleye çıkacak ve yapımına başlanacak” dedi.

Pist gövdesinde kaya dolgu imalatının sürdüğünü ve 5 milyon metreküp kazı ve dolgu imalatı yapacaklarını ifade eden Ertuğrul, 1997 yılında yapılan 30 metre genişliğinde, bin 100 metre uzunluğundaki pistin çalışmalar kapsamında kaldırıldığını hatırlattı.

200 futbol sahası büyüklüğünde

Brifingin ardından inşaat sahasında incelemelerde bulunan Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illerine kazandırdığı Gümüşhane-Bayburt havalimanında inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, yüklenici firmanın yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda dolguyla havaalanı pistini hazır hale getirdiğini söyledi.

Büyük uçakların bile inebileceği uluslararası bir havalimanı olacağını, çok önemli ve değerli bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Vali Memiş, “Duygu doluyuz burada. Çok önceden, kıt imkanlarla temeli atılan işe ancak bugün ihalesi yapılıp başlanabildi. İlimizi bu kadar değerli bir yatırımla buluşturan Cumhurbaşkanımıza minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz. Dağların arkasında bizleri düşünen bir liderimiz var. Gümüşhaneli ve Bayburtlu vatandaşlarımız olarak geleceğe daha umutla bakıyoruz” diye konuştu.

“Çalışır mı işler mi diye amatörce yorumlar zaman zaman görüyoruz”

Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinin yer aldığı Kelkit Vadisi'nin eşzamanlı olarak yapımı devam eden 30 baraj ve gölet inşaatı nedeniyle Karadeniz'in GAP'ı olduğunu ifade eden Vali Memiş, şöyle konuştu:

“Bölgenin en önemli tarım ve hayvancılık merkezi olacak yapılan bu havaalanıyla beraber. Çalışır mı işler mi diye amatörce yorumlar zaman zaman görüyoruz. Yapılan hiçbir havalimanı işlemeden durmadı. Ordu-Giresun havalimanı yapıldığında aynı yorumlar yapıldı. Fakat hem Trabzon'da hem de Ordu-Giresun havalimanın da bilet bulunamıyor. Havayolları eskiden sadece varlıklı, zengin, sanatçıların kullandığı bir yerken artık neredeyse otobüs fiyatlarında insanlarımızı bir saat içerisinde istediği yere ulaştıran bir sistem geliştirildi. Minnettarız. Ne kadar gurur duysak azdır.”

Ülkede kaynağı yurtdışı olan döviz operasyonuna rağmen Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda firmanın işlerini devam ettirmesini kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getiren Vali Memiş, “İnşallah ülkemiz, terör, ekonomik terör tehditlerini vatandaşlarımızın ferasetiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hep beraber bertaraf edeceğiz. Bu negatif algıyı toplumsal olarak da bertaraf etmek durumundayız. Sürekli negatif konuştuğumuzda bu sarmal bir şekilde devam ediyor. Burada insanlar çalışıyor, bu ülkenin üretimine katkı sağlayacak, bu bölgede istihdama katkı sağlayacak çok önemli proje hayata geçiyor. Bunu özellikle önemsiyoruz. İnşallah ülkemiz ve ilimiz bu sorunları bertaraf edecektir. Bu yatırımlarla ne kadar gurur duysak azdır. Yerel yöneticiler olarak bizlerde büyük yatırımlara hazırız. Havaalanını bitirildiğinde çok iyi çalışacağına eminiz” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 1 milyon nüfusa, bu bölgeye hitap eden çok önemli, stratejik bir havalimanı olacak”

Havalimanı inşaatıyla eşzamanlı olarak Gümüşhane merkezden havaalanına daha kısa sürede ulaşmayı sağlayacak proje için karayolları marifetiyle çalıştıklarını da hatırlatan Vali Memiş, “Bu projeyi önemsiyoruz. Kısa sürede havaalanı ulaşabilmemiz bizim için çok önemli. Dünyanın en uzun ikinci tüneli olan yeni Zigana tüneli yarılandı neredeyse. Hizmete sunduğumuzda inşallah vatandaşlarımız memnun olacak. 200 bin vatandaşımız Gümüşhane'de yaşıyor. Fakat en az 600 bin civarında gurbetçimiz var ülke genelinde. Hemşerilerimizin eğitim düzeyi yüksek ve varlıklılar. Sıla hasretleri inşallah 1,5 yıla yakın bitecek. Komşumuz Bayburt, Giresun'un güney ilçeleri, Sivas'ın kuzey bölgesiyle beraber yaklaşık 1 milyon nüfusa hitap edecek, bu bölgeye hitap eden çok önemli, stratejik bir havalimanı olacak” ifadelerini kullandı.

“Doğu Karadeniz sahiline en yakın havalimanı olacak”

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın mania hattı ve diğer coğrafi şartlar açısından Karadeniz sahilinde görülen sis ve pusunun olmadığı bir havalimanı olduğunu hatırlatan Vali Memiş, “Zigana Tüneli yapıldığında ve burayla ilgili karayolu planımız yapıldığında belki de sahile en yakın havalimanı burası olacak. Sahil şeridinde yaşanacak hava muhalefeti nedeniyle oralara inemeyen uçakların bile tercih edeceği ilk havalimanı Gümüşhane-Bayburt Havalimanı olacak. Her açıdan çok iyi bir şekilde kullanılacağını biliyoruz. Tahminlerin ötesinde buna vakıfız. Bütün stratejik planlar ve fizibilite raporları bize bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın sayesinde artık hava yolu halkın yolu oldu son 16 yılda yapılan hizmetler sayesinde. Hayalin de ötesinde olan bir projenin gerçekten yapıldığını ve hayata geçtiğini görüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.