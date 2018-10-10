Dünya Ruh Sağlığı Günü ruhun gıdası olan ‘şiir'le kutlandı

Gümüşhane'de 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, ‘Şiir ruhun gıdasıdır' ifadesinden hareketle şiir dinletisiyle kutlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi ve Gümüşhane Üniversitesinin katkılarıyla 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Gençlik Merkezindeki herfene salonunda yapılması planlanan fakat katılımın çok fazla olması nedeniyle spor salonuna alınan etkinlikte Gümüşhane edebiyat ve şiir dünyasının önemli kalemleri Talat Ülker ve Hışır Osman Nebioğlu ‘Şiir ruhun gıdasıdır' söylemiyle şiir dinletisi gerçekleştirdi.

“Yalnızlaşıyoruz”

Programın moderatörlüğünü yapan şair ve yazar Talat Ülker, şiir ruhun gıdasıdır sözünden hareketle şiirle Dünya Ruh Sağlığı Gününü birleştirdiklerini belirterek, “Şehirleşmenin alabildiğine hızlandığı fakat insanın da gittikçe yalnızlaştığı bir dünyaya doğru evriliyoruz. Artık hayatlarımız alabildiğine kalabalıklaşıyor ama dünyalarımız alabildiğine yalnızlaşıyor. Bu yalnızlaşmanın neticesinde insanlar kendilerine sanal dünyada bir gerçekliği olmayan sanal dünya oluşturuyorlar. Bunun neticesinde psikolojik davranış bozukluklarından, madde bağımlığına kadar geleceğimizi tehlikeye atan bir yığın riskler ortaya çıkıyor” dedi.

Daha sonra Uzman Dr. Yavuz Yılmaz ‘Psikolojik Dayanıklılık' konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumunda önce dünyanın en dayanıklı maddesi olan karbon ve diğerleriyle insanın dayanıklılığını kıyaslayan Yılmaz, insan dayanıklılığının nasıl artacağı, dayanıklı olunması için nelere ihtiyaç olduğu konularında salonu dolduran gençlere bilgiler aktardı.

“Diğer maddeler ve canlılar herşeyi çekiyor ama dert çekmiyor”

Sunumun ardından Gümüşhane'de şiir ve türkü yakıcılığı ile bilinen “Hışır” mahlaslı şair Osman Nebioğlu sahne aldı. Sosyal mesajlar veren şiirlerini seslendiren Hışır Osman “Dünyada en güçlü yaratık insanoğludur. Diğer maddeler ve canlılar herşeyi çekiyor ama dert çekmiyor. Hele de bir de dert çeksinler bakalım ne kadar dayanıklılar” ifadeleri salonda bulunanlara tebessüm ettirdi.

Hem düşündürdü hem güldürdü

Özellikle bir şiirindeki “Evde bir sohbet ki bitmez Şubat'ta, Baba Messenger'de, anne Whatsapp'ta, oğlan chatleşiyor öteki hatta, kızın işi kaldı yazı turaya” mısralarıyla günümüz aile içi iletişimini özetleyerek hem düşündürüp hem de güldüren Hışır Osman, daha sonra kendisinin yazdığı ve ülke genelinde en çok dinlenen türkülerden birisi olan “Yazın yağar kar başıma” adlı türküyü kendisi seslendirdi.

Gençlere beden ve ruh sağlığı için 4 öneri

Girişte bilgilendirici broşür, afiş, takvim ve çeşitli promosyon ürünlerinin dağıtıldığı programın finalinde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan ise insanoğlunun ruh ve bedenden yaratıldığını belirterek, “Sağlık insanın bedenen, ruhen ve zihinsel olarak tam bir iyilik hali içerisinde olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımız zaman yaklaşık 300 milyon kişi depresif rahatsızlık, 250 milyondan fazla kişinin ise tamamiyle kaygı bozukluğu yaşadığı biliniyor. Gençlik dönemi çok hassas bir dönemdir. Bireyin kimliğinin oluştuğu, hassas dönemdir. Gelişen dünyada yüzyüze iletişimin azlığı, sanal ilişkilerin yaygınlığı, madde bağımlılığı, yalnızlık, şiddet ve intihar özellikle bu dönemin hassaslığını artırmıştır. Gençlerimizin beden sağlığı kadar ruh sağlığının da önemli olduğunu vurguluyorum. Benim 4 tane önerim var.

Öncelikle iyi bir iletişim oluşturalım. Kendimizde, ailemizle, yaratanımızla, çevremizle. İkinci olarak maneviyatımızı güçlendireceğiz ve inancımızın emirleri neyse onları yerine getireceğiz. Üçüncü olarak zararlı alışkanlıklardan uzak duralım. Dördüncü olarak ise ruhumuzun gıdalarını eksik etmeyelim” dedi.

Program yazar ve şairler Talat Ülker ile Hışır Osman Nebioğlu'nun kitaplarını imzalamasıyla son buldu.